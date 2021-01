Inggris Dikabarkan ‘Keinginan’ Bergabung dengan 'NATO Asia' untuk Melawan China

UK, joining 'Asian NATO' to counter China.jpg

IslamTimes - Inggris yang bergabung dengan Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang juga dikenal sebagai "NATO Asia" mungkin dibahas selama kunjungan Perdana Menteri Boris Johnson ke India, di mana kedua pihak akan berurusan dengan cara untuk melawan China, lapor The Times.

Selama kunjungannya ke India pada Desember 2020, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dilaporkan mengatakan "tidak ada [yang] dikesampingkan" ketika menyangkut kemungkinan Inggris bergabung dengan Quad.Quad saat ini terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Johnson dijadwalkan menjadi tamu kehormatan di parade Hari Kemerdekaan India pada 26 Januari 2021, tetapi dia membatalkan kunjungannya setelah mengumumkan penguncian nasional di Inggris untuk memerangi munculnya jenis baru virus corona.Dia diperkirakan akan melakukan perjalanan ke India segera jika kondisinya memungkinkan.Telegraph, pada gilirannya, melaporkan bahwa dengan belum adanya proposal yang jelas untuk Johnson, diperkirakan ada "keinginan" di pemerintah Inggris untuk bergabung dengan aliansi Quad dalam upaya untuk mengatasi meningkatnya ketegasan China di panggung global.Laporan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan dalam kunjungannya ke India pada bulan Desember bahwa Inggris tidak mengesampingkan bergabung dengan Quad dan masalah itu akan dibahas selama kunjungan Johnson ke New Delhi.Pernyataan itu didahului oleh mantan Menteri Luar Negeri India Kanwal Sibal yang menyatakan bahwa negara-negara Quad akan terus meningkatkan kerja sama angkatan laut di kawasan Indo-Pasifik karena akan berlanjutnya "tekanan maritim penyeimbang terhadap China".Ini mengikuti empat menteri luar negeri aliansi yang mengadakan pembicaraan di Jepang pada Oktober 2020, di mana AS mengecam pemerintah China atas apa yang digambarkan Washington sebagai "eksploitasi, korupsi, dan pemaksaan".AS dan sekutunya berselisih dengan China atas berbagai masalah, termasuk Taiwan, jaringan 5G Huawei, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.Selain itu, Australia berselisih dengan China atas masalah terkait virus korona, sementara India telah berselisih dengan China di sepanjang perbatasan Himalaya mereka dan Tokyo bentrok dengan Beijing dalam sengketa pulau.Pada November 2017, AS, Jepang, Australia, dan India menyelesaikan kesepakatan untuk menciptakan kerangka kerja keamanan "Indo-Pasifik", yang juga dikenal sebagai Quad untuk berpatroli dan menggunakan pengaruhnya pada saluran air dari Samudra Hindia ke Pasifik dan sengketa Laut China Timur dan Selatan.[IT/r]