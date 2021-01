Kepala Politik Taliban Kecam Tuduhan 'Hadiah Rusia' pada Tentara AS sebagai 'Kebohongan Total'

Taliban members.jpg

IslamTimes - Kepala politik Taliban Sher Mohammad Abbas Stanikzai telah menolak tuduhan "hadiah Rusia" terkait dengan tentara AS di Afghanistan sebagai "kebohongan total".

Moskow telah berulang kali menolak laporan "Hadiah Rusia" sebagai "kebohongan terang-terangan" yang dirancang untuk menahan pasukan AS di Afghanistan selamanya."Tidak ada yang harus memberi kami imbalan karena membunuh orang Amerika, kami telah membunuh mereka sejak 2001. Kami memerangi mereka tanpa imbalan," kata Stanikzai.Secara terpisah, dia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden AS yang baru Joe Biden meninjau perjanjian damai dengan Taliban tidak berarti bahwa Washington akan meninggalkan perjanjian tersebut.Dia memperingatkan bahwa jika AS gagal menarik pasukannya dari Afghanistan sesuai dengan kesepakatan, militan Taliban harus membela diri.Pernyataan itu muncul setelah The New York Times tahun lalu mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Presiden AS saat itu Donald Trump diberikan laporan intelijen yang menuduh bahwa Moskow mungkin telah menawarkan hadiah kepada Taliban untuk pembunuhan tentara Amerika di Afghanistan.Saat itu, Trump membantah pernah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, menambahkan bahwa Wakil Presiden Mike Pence dan Kepala Staf Mark Meadows juga tidak diberi informasi tentang tuduhan tersebut.Mantan POTUS itu juga mengecam The New York Times karena menyebarkan apa yang dia sebut sebagai berita palsu.Klaim itu juga dibantah baik oleh Moskow dan Taliban, dengan Kremlin mengecam tuduhan itu sebagai "omong kosong" dan kelompok militan menyebut mereka sebagai upaya untuk menghalangi penarikan pasukan AS dari Afghanistan.Laporan "Rusia bounties" muncul setelah AS dan Taliban menandatangani perjanjian perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu di ibu kota Qatar, Doha pada akhir Februari, yang memperkirakan jadwal bagi AS untuk menarik sebagian dari 13.000 tentaranya dari Afghanistan.Kesepakatan itu juga menetapkan pembebasan hingga 5.000 tahanan Taliban dan kerja sama AS dengan pemerintah Islam Afghanistan pasca-penyelesaian yang baru dan non-campur tangan Washington dalam urusan internal Kabul.Sebagai gantinya, Taliban berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kelompok teroris, seperti al-Qaeda, menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan AS dan sekutunya.Pasukan AS telah terlibat dalam operasi militer di Afghanistan selama 19 tahun sejak serangan teroris 9/11, tetapi dengan sedikit keberhasilan, gagal mengalahkan Taliban atau membangun perdamaian di negara itu dengan cara lain.[IT/r]