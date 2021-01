Arab Saudi Mempekerjakan Lebih dari Selusin Firma Pelobi di AS untuk 'Mencuci' Reputasinya

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.jpg

IslamTimes - Otoritas Saudi dilaporkan telah mempekerjakan lebih dari selusin firma pelobi untuk membantu meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan meningkatkan citra rezim Riyadh saat Presiden AS Joe Biden yang baru mulai menjabat.

Menurut pengajuan pendaftaran agen asing dengan Departemen Kehakiman AS, Riyadh telah menggunakan setidaknya 16 perusahaan "untuk sebagian besar memulihkan mesin pengaruhnya di ibu kota [Washington] dan di bagian lain negara itu, dan membantu meningkatkan hubungan perdagangan AS-Saudi."Upaya lobi akan menjadi lebih penting selama masa jabatan Presiden baru AS Joe Biden, yang pemerintahannya pada Rabu (27/1) memutuskan untuk membekukan penjualan senjata ke Riyadh sambil menunggu tinjauan, kata sebuah laporan Kebijakan Luar Negeri.Otoritas Saudi sudah berada di air panas atas masalah-masalah termasuk perang yang menghancurkan Riyadh di Yaman, perlakuan terhadap wanita dan pembunuhan jurnalis pembangkang yang diasingkan Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018.Agen asing yang disewa untuk melobi atas nama kepentingan Saudi tampaknya telah menyumbangkan hampir $ 2 juta dalam sumbangan politik untuk kandidat federal, termasuk Trump dan Presiden baru Demokrat Joe Biden, kata laporan itu.Di antara perusahaan-perusahaan ini adalah pembangkit tenaga listrik Edelman, yang sangat mendukung kandidat Demokrat dalam sumbangan politiknya dan menandatangani kontrak senilai $ 225.000, setelah pemilihan presiden November, untuk memberikan layanan bagi proyek megacity Neom yang kontroversial yang rencananya akan dibangun di wilayah Tabuk di barat laut Arab Saudi di Laut Merah di daerah yang hampir seluas Belgia.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dilaporkan mengadakan pertemuan rahasia di kota Neom pada akhir November.Perusahaan komunikasi Edelman juga dipekerjakan oleh Saudi Basic Industries milik negara pada awal 2020 untuk menyediakan komunikasi strategis dalam kontrak $ 5,6 juta.Selain itu, rezim Riyadh membuat kesepakatan dengan perusahaan yang dianggap dekat dengan Partai Republik. Tepat sebelum pemungutan suara presiden, Kedutaan Besar Saudi di Washington menyewa Off Hill Strategies, sebuah perusahaan yang dijalankan oleh pasangan dengan sejarah panjang dalam politik konservatif, sebesar $ 75.000 untuk melobi mereka hingga Januari 2021."Saudi perlu mempertahankan pengaruh mereka di dalam Partai Republik pasca-Trump dengan harapan Senat Republik dapat [membantu] memblokir setiap tuntutan yang mungkin merugikan mereka, seperti larangan penjualan senjata atau penarikan pasukan dari Yaman," Ben Freeman dari Center for Inisiatif Transparansi Pengaruh Luar Negeri Kebijakan Internasional, yang berupaya untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan global, mengatakan.Dia menambahkan "ada persepsi publik bahwa lobi Saudi disembunyikan" setelah pembunuhan Khashoggi. "Tapi itu tidak benar sama sekali — apa yang kami lihat adalah bahwa sebenarnya mereka berlipat ganda, memberikan uang kepada lembaga think tank dan universitas AS untuk membantu mencuci reputasi mereka," kata Freeman.Dia mencatat bahwa kerajaan menyewa perusahaan multinasional Qorvis untuk kontrak $ 10 juta hanya tiga bulan setelah kematian Khashoggi dalam upaya untuk meningkatkan citra dan reputasinya.Andrea Prasow, wakil direktur Washington di Human Rights Watch, mengatakan Riyadh menggunakan pelobi untuk "menutupi" citranya, mengutip kegagalan putra mahkota Saudi dan penguasa de facto yang telah menampilkan dirinya sebagai pembaru bagi pemerintah Barat.Biden telah bersumpah untuk lebih keras di Arab Saudi daripada Trump, yang membual tentang melindungi bin Salman setelah pembunuhan Khashoggi.Beberapa badan intelijen, termasuk CIA, dilaporkan menyimpulkan bahwa MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Riyadh membantah tuduhan itu. Catatan hak asasi manusia Arab Saudi berada di bawah pengawasan ketat setelah pembunuhan jurnalis Saudi tersebut.[IT/r]