Zarif: Permintaan AS Terkait JCPOA Dari Iran Tak Akan Pernah Terjadi

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran tidak akan menerima permintaan AS untuk melanjutkan kepatuhan nuklir penuh sebelum Washington mencabut sanksi terhadap Teheran.Permintaan "tidak logis dan tidak akan pernah terjadi", katanya pada konferensi pers bersama di Istanbul dengan mitranya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, Jumat.Mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Amerika dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018. Berdasarkan kesepakatan itu, Teheran telah setuju untuk membatasi pengayaan uraniumnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.Setelah AS kemudian menaikkan sanksi, Iran secara bertahap dan secara publik meninggalkan batasan kesepakatan pada pengembangan nuklirnya.Presiden baru Joe Biden, yang menjadi wakil presiden ketika kesepakatan itu ditandatangani selama pemerintahan Obama, mengatakan ia berharap untuk mengembalikan AS ke kesepakatan itu. Tetapi Menteri Luar Negeri AS yang baru Antony Blinken mengatakan Rabu bahwa AS hanya akan kembali ke kesepakatan nuklir setelah Teheran menghormati komitmen nuklirnya."Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari tindakan komprehensif ini," kata Zarif kepada wartawan, berbicara melalui seorang penerjemah. "Merupakan kewajiban Amerika Serikat untuk kembali ke perjanjian ini dan memenuhi kewajibannya."Saat Amerika Serikat memenuhi komitmennya, kami akan siap untuk memenuhi komitmen kami," tambahnya.Zarif mengatakan penarikan AS dari pakta nuklir, yang secara resmi disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), adalah contoh terang-terangan dari "pelanggaran hukum" Washington.Sayangnya, AS terbiasa menjatuhkan sanksi, tambah Zarif, kantor berita Turki Anadolu melaporkan.