Taliban Minta AS Menghormati Kesepakatan Doha, Memperingatkan AS Untuk Pergi Atau Mati

Taliban telah dengan tegas menolak klaim Pentagon bahwa kelompok militan Afghanistan tidak sesuai dengan perjanjian yang dicapai dengan Amerika Serikat di Qatar tahun lalu, memperingatkan Washington bahwa pasukan AS akan dibunuh jika mereka menolak untuk meninggalkan negara itu seperti yang telah disepakati.Dalam tweet pada hari Jumat, Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, bereaksi terhadap komentar sekretaris pers Pentagon John Kirby dalam konferensi pers pertamanya sehari sebelumnya tentang kehadiran militer AS di Afghanistan.Kirby mengklaim "Taliban belum memenuhi komitmen mereka" berdasarkan kesepakatan yang mereka capai dengan mantan pemerintahan AS di Doha Februari lalu, yang pada akhirnya akan mengarah pada gencatan senjata permanen sebagai imbalan pemotongan jumlah pasukan Amerika di Afghanistan secara bertahap hingga mencapai nol pada Mei 2021.Penarikan pasukan AS dimulai di bawah mantan presiden Donald Trump, yang mengurangi jumlah tentara Amerika di darat dari sekitar 13.500 menjadi 2.500 sebelum meninggalkan kantor pada pertengahan Januari.Kirby, bagaimanapun, mengatakan AS tidak akan melanjutkan penarikan kecuali Taliban mematuhi perjanjian Doha. Dia menambahkan bahwa Menteri Pertahanan baru Lloyd Austin sedang meninjau masalah tersebut dan telah membahas jalan ke depan di negara yang dilanda perang itu dengan sekutu dan mitra NATO.Dia menambahkan bahwa perjanjian 2020 dengan Amerika Serikat juga dimaksudkan untuk menawarkan pasukan Amerika sebuah "jalan yang aman" keluar dari Afghanistan, dan bahwa Taliban mengharapkan apa yang disebut tinjauan ulang dokumen oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak akan mengarah pada kehancurannya.“Kami berharap ketika mereka meninjaunya, mereka akan sampai pada [kesimpulan] positif yang sama,” Stanikzai menekankan.Negosiator Taliban sekali lagi menolak laporan New York Times pada Juni 2020 yang menuduh Rusia membayar kelompok militan tersebut untuk membunuh pasukan Amerika di Afghanistan, memberikan peringatan keras kepada AS agar tidak berusaha mempertahankan pasukannya di minyak Afghanistan yang bertentangan dengan perjanjian Doha.“Kami tidak membutuhkan siapa pun untuk memberi kami hadiah atas pembunuhan tentara Amerika. Amerika adalah penjajah dan kami telah membunuh mereka sejak 2001, ”katanya.(IT/TGM)