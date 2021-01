Iran, Turki Mencoba Memulihkan Stabilitas Regional

IslamTimes- Menteri luar negeri Turki menunjuk pada konflik baru-baru ini yang meletus antara Republik Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh dan mengatakan bahwa Iran dan Turki harus melakukan upaya maksimal untuk memulihkan stabilitas di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki mengatakan Iran dan Turki ingin memperluas kerja sama di Irak, Suriah, Karabakh dan juga memulai kerja sama trilateral dengan Afghanistan.Menteri luar negeri Turki menunjuk pada konflik baru-baru ini yang meletus antara Republik Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh dan mengatakan bahwa Iran dan Turki harus melakukan upaya maksimal untuk memulihkan stabilitas di wilayah tersebut.Terkait hal ini, Presiden Azeri Ilham Aliyev mengajukan mekanisme yang disepakati oleh presiden Turki dan Rusia.Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengunjungi Republik Azerbaijan, Armenia dan Georgia sebelum mengunjungi Turki dan berkonsultasi tentang mekanisme yang disebut "3 + 3" dengan pejabat senior dari tiga negara Azerbaijan, Armenia dan Georgia."Kami berharap Armenia mematuhi gencatan senjata yang dicapai antara dua negara Republik Azerbaijan dan Armenia," tegas menteri luar negeri Turki.Dia kemudian menunjuk ke kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan menambahkan, "Turki mendukung kesepakatan nuklir Iran dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa."Sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa mantan Presiden AS Trump menarik diri dari JCPOA secara sepihak dan menjatuhkan sanksi yang tidak adil terhadap Republik Islam Iran, katanya, menambahkan, "Diharapkan pemerintahan baru AS akan kembali ke kesepakatan nuklir Iran untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Iran. "Menteri Luar Negeri Iran Zarif, pada bagiannya, menunjuk pada sanksi dan pandemi virus korona dan mengatakan bahwa tingkat perdagangan dan kerja sama bisnis antara Iran dan Turki menurun karena sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran dan juga penyebaran virus korona baru, COVID-19.Langkah efektif telah diambil dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah yang ada, tambahnya.Zarif kemudian menunjuk pada perkembangan terakhir di Afghanistan dan mengatakan bahwa kerjasama trilateral antara Iran, Turki, dan Afghanistan akan dilakukan atas permintaan pemerintah Afghanistan.Kedua negara Iran dan Turki menikmati potensi dan kapabilitas tinggi untuk mengembangkan dan memperluas tingkat kerja sama mereka pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama.Zarif kemudian menunjuk sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Turki dan berkata, “Republik Islam Iran mengutuk sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Turki. Sayangnya, pemerintah AS telah kecanduan sanksi dan kebijakan yang salah ini akan merugikan seluruh dunia. "(IT/TGM)