Iran Belum Meninggalkan JCPOA Untuk Kembali 

Kepala Staf Presiden Iran Mahmoud Vaezi telah bereaksi terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang baru, menekankan bahwa Iran akan kembali ke kepatuhan penuh ketika AS dan E3 memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan.Menanggapi pernyataan pertama Menteri Luar Negeri AS yang baru tentang kesepakatan nuklir Iran atau yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), Mahmoud Vaezi, Kepala Staf Presiden Iran, mengatakan pada hari Jumat saat berbicara dengan media bahwa Teheran belum keluar dari kesepakatan itu meskipun mengurangi beberapa komitmennya.Vaezi menggarisbawahi bahwa Teheran akan kembali ke komitmen JCPOA ketika yakin bahwa pihak Eropa dan Amerika lainnya dalam perjanjian tersebut mematuhi komitmen mereka sendiri pada kesepakatan tersebut.Pejabat itu mengatakan bahwa presiden AS sebelumnya Donald Trump juga berusaha untuk membuka kembali file JCPOA, menambahkan bahwa “Trump atau Biden tidak banyak berbeda dengan kami, seperti yang telah kami katakan di masa lalu bahwa kami menepati kata-kata kami, kali ini juga posisi kami akan tidak berubah. ““Seperti yang dikatakan Presiden beberapa kali ketika mereka kembali pada komitmennya, kami akan melakukan hal yang sama,” Vaezi menegaskan.(IT/TGM)