Mattis Menyalahkan Trump atas Kerusuhan Capitol

IslamTimes - Mantan menteri pertahanan AS James Mattis menyalahkan mantan presiden Donald Trump atas pengepungan ‘maut’ Capitol pada 6 Januari.

“Ada juga ancaman internal saat ini,” katanya dalam acara online mengutip “kurangnya persatuan pada dasar-dasar konsensual demokrasi kita, dan apa yang kita lihat pada 6 Januari, yang digerakkan oleh presiden yang sedang menjabat”.Dia menggambarkan bahwa Korea Utara, Rusia, China sebagai "ancaman keamanan nasional".Pada 6 Januari, ribuan perusuh menyerbu gedung Capitol dalam upaya untuk mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Presiden Joe Biden, menyusul pidato yang disampaikan oleh Donald Trump.Lima orang tewas dan lebih dari 170 kasus telah dibuka oleh polisi sehubungan dengan kerusuhan tersebut. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat AS mendakwa Trump karena "menghasut pemberontakan".Trump membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pernyataannya "sangat tepat".James Mattis, mantan jenderal bintang empat Marinir, bertugas di bawah Trump dari 2017 hingga 2019.Dia mengundurkan diri setelah keputusan presiden untuk menarik pasukan AS dari Suriah.Setelah itu, dia dan Trump terlibat dalam beberapa pertengkaran, dengan mantan menteri pertahanan menyebut presiden saat itu sebagai ancaman bagi Konstitusi AS dan Trump memanggilnya "jenderal yang paling dilebih-lebihkan di dunia".[IT/r]