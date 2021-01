Gerakan Nuklir Iran Baru-baru Ini 'Bukan Pelanggaran JCPOA'

IslamTimes- Menanggapi pertanyaan tentang cara Iran membalas dendam atas pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Martir Letnan Jenderal Soleimani, Ghashghavi menegaskan, “Sentimen orang-orang Iran setelah aksi teroris ini persis sama dengan sentimen Orang Spanyol setelah serangan teroris Kereta Api Madrid pada tahun 2004 atau setelah serangan teroris Eta. "

Duta Besar Iran untuk Spanyol Hassan Ghashghavi mengatakan bahwa langkah baru-baru ini yang diambil oleh Republik Islam Iran di bidang nuklir adalah haknya yang tidak dapat dicabut, bukan merupakan pelanggaran terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Jaringan TV Spanyol pada Sabtu, Ghashghavi mencatat bahwa tindakan yang diambil oleh Iran atas program nuklirnya satu tahun setelah mantan Presiden Trump menarik AS dari JCPOA didasarkan pada penggunaan haknya di bawah Paragraf 26 dan 36 JCPOA dan bukan pelanggaran komitmen JCPOA.Ditanya tentang ekspektasi Iran terhadap pemerintahan baru AS, ia menyatakan, “Pada dasarnya, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan juga dari UNSCR 2231 dan (AS) harus kembali ke JCPOA dan mengkompensasi kerusakan yang terjadi pada Iran sebagai a hasil dari kinerja negatifnya. "Menanggapi pertanyaan tentang cara Iran membalas dendam atas pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Martir Letnan Jenderal Soleimani, Ghashghavi menegaskan, “Sentimen orang-orang Iran setelah aksi teroris ini persis sama dengan sentimen Orang Spanyol setelah serangan teroris Kereta Api Madrid pada tahun 2004 atau setelah serangan teroris Eta. "Janji balas dendam bukanlah keputusan politik, tapi sebenarnya keinginan rakyat Iran, lanjutnya.Beralih ke situasi novel coronavirus, COVID-19, di Iran, ia menyatakan, “Menurut statistik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Republik Islam Iran menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sukses dalam memerangi virus corona meski adanya sanksi keras yang tidak adil yang dijatuhkan terhadap negara itu. "Saat ini, tiga perusahaan Iran memproduksi vaksin COVID-19 secara mandiri atau bekerja sama dengan beberapa negara lain, tambahnya.(IT/TGM)