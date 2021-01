'Donor Top Kampanye Trump', Alex Jones Dikabarkan Mendanai Reli Sebelum Kerusuhan Capitol AS

Rally before US Capitol riot.jpg

IslamTimes - Reli $ 500.000 di Washington's Ellipse yang mendahului kerusuhan dilaporkan didanai oleh beberapa organisasi pro-Trump.

Pada 6 Januari, unjuk rasa pendukung Trump menyebabkan serangan mematikan di gedung Capitol, ketika sertifikasi pemungutan suara Electoral College diadakan, menyebabkan lima kematian, termasuk seorang petugas penegak hukum.Putri pendiri jaringan supermarket Publix, George W. Jenkins, dengan bantuan pembawa acara radio konservatif dan ahli teori konspirasi Alex Jones, diduga memberikan "bagian terbesar" uang tunai untuk menggelar demonstrasi senilai $ 500.000 di Washington's Ellipse di mana mantan presiden AS berbicara, menurut The Wall Street Journal.Pewaris Publix Julie Jenkins Fancelli, seorang donor terkemuka untuk mantan Presiden AS Donald Trump, yang menyumbangkan hampir $ 1 juta untuk kampanye pemilihan kembali Trump dan Partai Republik selama siklus pemilu 2020, dilaporkan menyediakan sekitar $ 300.000, dengan bantuan Jones, untuk menggelar 6 Reli bulan Januari diadakan oleh Trump di halaman depan Gedung Putih, menurut laporan itu.Sebelum mendukung Jenkins dalam kegiatan penggalangan dana, pendiri Infowars Alex Jones dilaporkan secara pribadi bersumpah akan memberikan $ 50.000 untuk memesan taman seluas 52 hektar untuk acara tersebut dengan imbalan "slot pembicara teratas pilihannya," lapor WSJ, mengutip dokumen pendanaan.Dalam sebuah posting Twitter, jaringan Publics Inc. mengatakan bahwa Fancelli "tidak terlibat dalam operasi bisnis kami, juga tidak mewakili perusahaan dengan cara apa pun", dan dalam tweet kedua perusahaan menyatakan bahwa peristiwa tragis 6 Januari "tidak mewakili nilai, karya, atau opini Publix Super Markets."Ibu Fancelli bukan karyawan Publix Super Markets, dan tidak terlibat dalam operasi bisnis kita, juga tidak mewakili perusahaan dengan cara apa pun. Kami tidak dapat mengomentari tindakan Nyonya Fancelli. - PublixHelps (@PublixHelps) 30 Januari 2021Unjuk rasa sebelum kerusuhan itu juga dilaporkan diatur oleh Ali Alexander, seorang aktivis sayap kanan dan pemimpin kampanye 'Hentikan Pencurian' yang mendorong klaim penipuan pemilu bersama Jones.Alexander dilaporkan bekerja dengan Caroline Wren, seorang pejabat penggalangan dana yang membantu mengatur dan mendanai acara atas nama Fancelli.Pada 5 Januari, Alexander mempromosikan rapat umum yang dirancang untuk mengikuti sertifikasi pemilu 2020 dalam tweetnya: "DC menjadi FORT TRUMP mulai besok atas pesanan saya."Unjuk rasa Ellipse di depan Gedung Putih menjadi titik awal bagi ratusan pendukung Trump untuk menyerbu Capitol AS pada 6 Januari, yang mengakibatkan kematian 4 warga sipil dan seorang petugas polisi.Trump dituduh "menghasut pemberontakan" dan dimakzulkan untuk kedua kalinya. Trump mengklaim bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kekerasan 6 Januari di gedung Capitol.[IT/r]