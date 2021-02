Militer AS Mengangkut Teroris ISIS Ke Belakang Posisi PMU Di Jurf al-Sakhar

IslamTimes- "Tujuan strategis militer pasukan AS adalah untuk menyebabkan perpecahan di Jurf al-Sakhar untuk menciptakan ancaman ke provinsi terdekat dan untuk menciptakan alasan bagi pasukan Amerika untuk tetap tinggal di Irak," jelasnya.

Militer AS mengangkut kelompok teroris Daesh Takfiri ke daerah di belakang posisi Unit Mobilisasi Populer (PMU) di wilayah Jurf al-Sakhar di provinsi tengah Babil, kata seorang ahli keamanan Irak.Sabah al-Akili mengatakan kepada situs berita Irak al-Maloumeh pada hari Minggu bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menyusup dan menargetkan posisi PMU dan menyabotase jalur transmisi listrik."Tujuan strategis militer pasukan AS adalah untuk menyebabkan perpecahan di Jurf al-Sakhar untuk menciptakan ancaman ke provinsi terdekat dan untuk menciptakan alasan bagi pasukan Amerika untuk tetap tinggal di Irak," jelasnya.Al-Akili berpendapat, langkah tersebut juga memberikan justifikasi bagi pemerintah Irak untuk meminta pasukan AS tetap berada di negara Arab tersebut.“Partai politik asing dan Irak, yang didukung oleh AS, melakukan yang terbaik untuk mengusir pasukan Hashd al-Sha'abi (PMU) dari Jurf al-Sakhar, yang menghubungkan provinsi Babil, al-Anbar dan Baghdad melalui kota suci Karbala, ”tambahnya.Pernyataan itu muncul sehari setelah PMU mengumumkan bahwa pasukannya telah menggagalkan serangan yang diluncurkan oleh sisa-sisa ISIS di Jurf al-Sakhar.Kantor komunikasi PMU mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu ditolak oleh Komando Markas Operasi Al-Jazirah.(IT/TGM)