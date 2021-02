Laporan: AS Memindahkan Teroris ISIL ke Jurf al-Nasr Irak via Heliborne

United States is moving ISIL terrorists to the strategic Jurf al-Nasr area in Iraq’s Babil province.png

IslamTimes - Seorang ahli keamanan Irak mengatakan bahwa Amerika Serikat memindahkan teroris ISIS ke daerah strategis Jurf al-Nasr di provinsi Babil Irak melalui operasi heliborne.

Sabah al-Akili, seorang analis dan pakar keamanan Irak, mengatakan pasukan AS berada di belakang kehadiran dan aktivitas ISIS di daerah Baghdad dan Jurfa al-Nasr di provinsi Babil utara.Partai politik dan asing, dengan dukungan Amerika Serikat, bekerja keras untuk mengusir pasukan Hashd al-Shaabi dari wilayah Jurf al-Nasr, yang menghubungkan provinsi Babil, Al-Anbar, Baghdad dan Karbala, katanya dalam sebuah wawancara dengan Al-Maalomah.Dari waktu ke waktu, pasukan AS menempatkan sejumlah kelompok teroris di belakang pangkalan Hashd al-Shaabi di Jurfa al-Nasr melalui operasi heliborne untuk menyusup dan menargetkan pangkalan militer Hashd al-Shaabi atau sabotase kabel listrik, tambahnya.Dia mencatat bahwa tujuan militer dan strategis pasukan AS adalah untuk menciptakan celah di Jurf al-Nasr, untuk mengancam provinsi-provinsi yang disebutkan di atas, dan untuk membenarkan pasukan Amerika Serikat yang tersisa di tanah Irak, menambahkan bahwa sebagai tambahan, itu memberi pemerintah pembenaran yang diperlukan untuk menuntut sisa pasukan AS di Irak.Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu (30/1) malam, Hashd al-Shaabi mengatakan bahwa komando Markas Operasi Al-Jazira menangkis serangan teroris ISIS di daerah Jurf al-Nasr di provinsi utara Babel.Wilayah tersebut baru-baru ini menyaksikan serangan teroris di sejumlah menara listrik bertegangan tinggi di Irak.Jurf al-Nasr merupakan kawasan strategis untuk akses dan masuk ke kota Karbala, barat daya Baghdad.[IT/r]