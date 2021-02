Qalibaf: AS Harus Membuktikan Komitmen Untuk JCPOA, Mencabut Sanksi terhadap Iran

Mohammad Baqer Qalibaf, Iran's new Parliament Speaker.jpg

IslamTimes - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengatakan alih-alih menetapkan prasyarat untuk kembali ke JCPOA, pemerintahan Presiden AS Joe Biden harus terlebih dahulu membuktikan komitmennya terhadap kesepakatan nuklir dengan menawarkan peta jalan untuk menghapus sanksi sepihak yang dikenakan pada Tehran.

Berbicara pada sesi terbuka Parlemen pada hari Minggu (1/2), Qalibaf menyesalkan komentar baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tentang Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], yang ditandatangani antara Iran dan enam kekuatan dunia pada Juli 2015.Blinken mengklaim selama konferensi pers bahwa Iran "tidak patuh di sejumlah bidang" dan bahwa "itu akan memakan waktu, jika itu membuat keputusan untuk melakukannya, untuk kembali ke kepatuhan dan waktu bagi kita kemudian untuk menilai apakah itu memenuhi kewajibannya." “Kami belum sampai di sana,” komentar Blinken.Menanggapi pernyataan yang datang dari Washington, Qalibaf mengatakan jika Gedung Putih percaya pada kesepakatan itu, itu harus membuktikan komitmennya "dalam praktik" alih-alih "menetapkan kondisi."Orang pandai Iran, kata dia, tidak naif. Pengalaman JCPOA tidak memungkinkan mereka memasuki permainan di mana Iran ditekan untuk mengadopsi langkah-langkah praktis dengan imbalan janji belaka, tambah pejabat Iran itu."Pemerintah AS yang baru harus mempertimbangkan cara praktis untuk menghapus sanksi dan memenuhi kewajiban hukumnya."JCPOA awalnya ditandatangani antara Iran dan enam negara - Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan ditetapkan dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 tidak lama kemudian.Namun pada Mei 2018, Donald Trump, mantan presiden AS, memerintahkan penarikan sepihak Washington dari perjanjian tersebut dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Sekarang Biden, yang menjadi wakil presiden ketika kesepakatan itu ditandatangani selama pemerintahan Barack Obama, mengatakan dia berharap Washington kembali ke kesepakatan itu.Apa yang dikatakan menteri luar negerinya baru-baru ini tampaknya bertentangan dengan apa yang diharapkan Biden.Iran pada 4 Januari mengumumkan awal dari proses untuk memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen di Fordow dalam langkah terbaru untuk membalas penarikan Amerika dan kegagalan para penandatangan Eropa untuk memenuhi sisi kesepakatan mereka.[IT/r]