AS Harus Menebus Kesalahan Masa Lalu Sebelum Kembali Ke JCPOA

IslamTimes- Kembali pada Mei 2018, mantan Presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari JCPOA dan mengadopsi apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran dengan tujuan memaksa Teheran untuk merundingkan kesepakatan baru.

Menteri luar negeri Iran mengatakan pemerintahan baru AS harus terlebih dahulu menebus kesalahan masa lalu yang dilakukan terhadap negara Iran setelah penarikan sepihak Washington dari kesepakatan nuklir penting dengan Iran dan pemulihan sanksi terhadap Teheran sebelum dapat kembali ke kesepakatan.Mohammad Javad Zarif membuat pernyataan itu dalam wawancara eksklusif dengan situs Jamaran, yang teksnya diterbitkan pada hari Senin.Dia merujuk pada pernyataan baru-baru ini oleh menteri luar negeri AS yang baru, yang mengklaim bahwa Iran harus terlebih dahulu memulihkan komitmen penuh terhadap kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebelum AS dapat bergabung kembali.Kembali pada Mei 2018, mantan Presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari JCPOA dan mengadopsi apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran dengan tujuan memaksa Teheran untuk merundingkan kesepakatan baru.Tekanan maksimum Trump telah bertemu dengan kebijakan "resistensi maksimum" Iran, yang mencakup langkah-langkah penghematan untuk mengatasi tekanan ekonomi serta mengurangi komitmen Teheran di bawah JCPOA.Presiden AS Joe Biden menyuarakan kritik keras atas penarikan Trump dari JCPOA selama kampanye 2020, ketika dia juga berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian yang ditandatangani ketika dia menjadi wakil presiden. Namun, dia gagal mengambil tindakan korektif sejak menjabat pada 20 Januari.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini memberikan komentar yang bertentangan dengan harapan Biden.(IT/TGM)