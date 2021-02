Iran Mengesampingkan Pembicaraan Bilateral Dengan AS, Mendesak Washington Untuk Mencabut Sanksi

IslamTimes- Kembali pada Mei 2018, mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan mengadopsi kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran dengan tujuan memaksa Teheran untuk merundingkan kesepakatan baru.

Teheran telah mengesampingkan kemungkinan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan Washington perlu mengubah arah dan mulai menghormati komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)."Tidak diperlukan negosiasi bilateral dengan AS," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh pada konferensi pers pada hari Senin. "AS perlu kembali pada komitmennya, dan jika itu terjadi, akan memungkinkan untuk bernegosiasi dalam kerangka Komisi Gabungan JCPOA."Kembali pada Mei 2018, mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan mengadopsi kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran dengan tujuan memaksa Teheran untuk merundingkan kesepakatan baru.Tekanan maksimum Trump telah bertemu dengan kebijakan "resistensi maksimum" Iran, yang mencakup langkah-langkah penghematan untuk mengatasi tekanan ekonomi serta mengurangi komitmen Teheran di bawah JCPOA.Khatibzadeh mengatakan langkah pertama bagi AS adalah mencabut sanksi terhadap Iran dan menerapkan sepenuhnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, daripada hanya masuk kembali ke JCPOA.Dia berpendapat bahwa AS tidak bisa begitu saja bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dengan menandatangani selembar kertas. "Tanda tangan di selembar kertas tidak akan cukup."(IT/TGM)