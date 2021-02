Israel Dilaporkan Menolak Tekanan AS untuk Memeriksa Pelabuhan Haifa Karena Hubungan China

Haifa, Zionist Israel Port.jpg

IslamTimes - Otoritas Israel telah menolak proposal AS untuk mengawasi pemeriksaan keamanan menyeluruh di Pelabuhan Haifa, karena kekhawatiran di Washington bahwa perusahaan China berkontribusi pada ekspansinya.

Pada 2018, Angkatan Laut AS mengatakan mungkin mengakhiri operasinya di Pelabuhan Haifa tahun ini karena sebuah perusahaan China terlibat dalam pengembangan dan perluasan pelabuhan setelah kontrak termasuk menyerahkan kendali perusahaan China atas proyek tersebut.Menurut surat kabar Zionis Israel 'Haaretz' pada hari Senin (1/2), AS meminta pemeriksaan tahun lalu di tengah suasana kritis di Pentagon terhadap Zionis Israel karena partisipasi China dalam pengembangan pelabuhan terbesar di Zionis Israel.Washington dilaporkan memperingatkan Israel agar tidak terus bekerja sama dengan China dan mengancam akan menghentikan kapal-kapal Amerika berlabuh di pelabuhan Haifa jika dilanjutkan.Hubungan antara badan intelijen di AS dan Zionis Israel tetap tegang karena perbedaan antara kedua negara terkait masalah tersebut.Para pejabat di Washington telah berulang kali menyatakan ketidaknyamanan mereka dengan "perluasan pengaruh China di Zionis Israel," dan memperingatkan bahwa hal itu dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan strategis AS di Timur Tengah, Hareetz melaporkan.Mengutip laporan yang dikeluarkan oleh Institut Yahudi Amerika untuk Keamanan Nasional (JINSA), surat kabar Zionis Israel menulis bahwa “Amerika Serikat membutuhkan bantuan sekutunya, karena berusaha untuk mengurangi kehadirannya di Timur Tengah dan mengurangi ketergantungan ekonominya pada China ."China berinvestasi di perusahaan Israel dan memperoleh teknologi Israel untuk meningkatkan status militer dan industrinya dan meningkatkan pengaruhnya," klaim laporan itu.Menurut perjanjian 2015 antara Kementerian Transportasi Zionis Israel dan Shanghai International Port Group (SIPG), perusahaan China akan mulai menjalankan pelabuhan tahun ini.Khawatir kemungkinan bahwa keterlibatan China akan menciptakan celah untuk pemantauan teknologi pelabuhan dan akan bertindak sebagai alat untuk memata-matai aktivitas angkatan laut Zionis Israel dan AS dalam latihan bersama, Washington secara konsisten mendesak Israel untuk membatalkan kesepakatan.Tuduhan mata-mata China melalui investasi teknologi dan integrasi menjadi pokok dari pemerintahan mantan Trump, yang berusaha menekan sekutu tradisional untuk tidak menawarkan kontrak kepada perusahaan teknologi yang diduga memiliki hubungan dengan Partai Komunis yang berkuasa di Beijing.China dengan tegas menolak klaim tersebut, sebaliknya menuduh AS berusaha membatasi pesaing global pada dominasi global kepentingan ekonomi AS saat ini.[IT/r]