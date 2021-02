Zarif: AS Harus Menghentikan Penjualan Senjata ke Wilayah Sebelum Pembicaraan Tentang Rudal Iran

Mohamad Jawad Zarif, Iranian FM..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan kekuatan dunia, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA, tidak memasukkan kemampuan pertahanan Iran karena AS tidak siap untuk menghentikan penjualan senjatanya ke kawasan itu sebagai prasyarat.

Zarif membuat pernyataan itu dalam wawancara Skype eksklusif dengan Christiane Amanpour dari CNN pada Senin malam, ketika ditanya tentang seruan AS untuk memasukkan masalah non-nuklir ke dalam JCPOA.“Kesepakatan nuklir dinegosiasikan berdasarkan apa yang kami bisa sepakati dan apa yang tidak bisa kami sepakati. Ini kesepakatan yang dibuat,” kata Zarif.“Amerika Serikat harus menerima bahwa ... kami memutuskan untuk tidak menyetujui hal-hal tertentu, bukan karena kami mengabaikannya, tetapi karena Amerika Serikat dan sekutunya tidak siap untuk melakukan apa yang diperlukan. Apakah AS siap untuk berhenti menjual senjata ke wilayah kami? ”Zarif mengatakan “Iran menghabiskan sepertujuh Arab Saudi untuk pertahanan, dengan 2,5 kali populasinya."“Jika ingin berbicara tentang pertahanan kita… apakah AS siap untuk mengurangi ratusan miliar dolar senjata yang dijualnya ke wilayah kita? Apakah AS siap menghentikan pembantaian anak-anak di Yaman jika ingin membicarakan situasi di Yaman,” tanya Zarif.“Amerika Serikat tidak siap untuk membahas masalah ini ketika kami merundingkan kesepakatan nuklir. Makanya kami sepakat untuk membatasi kesepakatan,” kata Zarif.[IT/r]