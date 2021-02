Konvoi Militer AS Ditargetkan di Basra

IslamTimes- Saraya Awliya al-Dam (Avengers of Blood Companies) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Konvoi yang membawa peralatan logistik AS dilaporkan menjadi sasaran di Basra (Irak selatan).Saberin News melaporkan pada hari Selasa bahwa konvoi Amerika diserang di Basra, sebuah kota Irak.Saraya Awliya al-Dam (Avengers of Blood Companies) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Detail lebih lanjut dari berita ini belum dipublikasikan.Dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak menjadi sasaran bom pinggir jalan. Konvoi ini memasuki Irak terutama dari perbatasan Suriah di barat atau perbatasan Kuwait di selatan.Baru-baru ini, sumber Irak melaporkan bahwa konvoi logistik AS telah ditargetkan di provinsi Babil pada hari Minggu.(IT/TGM)