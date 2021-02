China Mendesak AS untuk Kembali ke Kesepakatan Nuklir tanpa Prasyarat

Wang Wenbin, Chinese Foreign ministry spokesman.jpeg

IslamTimes - China pada Selasa meminta AS untuk kembali ke Kesepakatan Nuklir 2015 tanpa prasyarat apa pun.

Merujuk pada pernyataan pejabat AS terkait kembalinya pemerintahan Biden ke JCPOA, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menekankan perlunya mempertahankan kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA (Rencana Komprehensif Aksi Bersama), menyerukan Washington dalam konferensi pers untuk bergabung kembali dengan kesepakatan tanpa prasyarat apa pun.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Beijing akan bekerja sama dengan seluruh peserta agar JCPOA berada di jalur yang benar.Pernyataan ini muncul saat sejumlah pejabat dari pemerintahan AS yang baru menetapkan beberapa prasyarat untuk kembali ke JCPOA. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini menyuarakan kesiapan Washington untuk kembali ke JCPOA jika Iran memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Nuklir.Kesepakatan 2015 ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis - ditambah Jerman dan UE.Pada 2018, mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS dari kesepakatan itu dan menerapkan kembali sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Republik Islam Iran.Tehran, sebagai tanggapan, mengurangi komitmen pada kesepakatan untuk menciptakan keseimbangan, menyerukan pihak lain untuk melindungi kepentingan ekonominya berdasarkan kesepakatan tersebut.[IT/r]