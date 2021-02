Menteri Likud: AS Tidak Akan Menyerang 'Iran Nuklir', Israel Mungkin Harus Bertindak Sendiri

Iran Test-Fires ‘Buried’ Ballistic Missiles in War Games.png

IslamTimes - Meskipun tidak ada langkah nyata yang telah diterapkan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 di bawah pemerintahan AS yang baru sejauh ini, Zionis Israel terus meningkatkan kekhawatiran tentang dugaan rencana Iran untuk mengembangkan nuklir, yang ditolak keras dan ditolak Tehran sebagai upaya untuk menargetkan negara.

Menteri urusan permukiman Israel Tzachi Hanegbi percaya bahwa Amerika Serikat tidak akan menargetkan fasilitas nuklir yang dituduhkan di Iran dan Israel harus menerima fakta itu, atau "bertindak independen" untuk mengatasinya, The Times of Israel melaporkan Selasa (2/2).“Amerika Serikat tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir di Iran. Israel harus memutuskan apakah akan menerima nuklir Iran,” kata Hanegbi, seperti dikutip surat kabar tersebut."Israel akan dipaksa untuk bertindak secara independen untuk menghilangkan bahaya ini." “Ada kemungkinan di masa depan tidak akan ada pilihan [selain menyerang Iran secara militer],” kata Hanegbi.“Saya berharap bahwa ketika kepemimpinan kita dihadapkan dengan dilema ini, mereka tidak akan menerima [Iran yang bersenjata nuklir].”Komentar Hanegbi datang ketika pemerintahan Biden mengisyaratkan kesiapannya untuk berdiskusi dengan sekutu rencana pembicaraan dengan Iran, termasuk kemungkinan memperluas kesepakatan nuklir 2015, atau JCPOA.Tehran mengatakan bahwa setiap kemajuan dalam menghidupkan kembali perjanjian bergantung pada langkah-langkah praktis dari Tzachi Hanegbi, yang sekarang menjadi menteri urusan permukiman Israel, menghadiri pertemuan di markas Komisi Eropa di Brussel, Belgia, 31 Januari 2018.Menurut Hanegbi, Iran juga telah menunjukkan kapasitas "sangat terbatas" untuk mengambil tindakan pembalasan terhadap Israel, termasuk serangan udara terhadap fasilitas militer yang diduga terkait dengan Iran di Suriah dan janjinya untuk membalas dendam atas pembunuhan dokter nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh, yang untuknya Teheran menyalahkan badan intelijen Zionis Israel, Mossad.Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa hubungan AS dengan Zionis Israel penting meskipun tidak ada percakapan telepon antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu, yang menghadapi pemilu pada Maret, memiliki serangkaian ketidaksepakatan publik dengan pemerintahan Barack Obama di mana Biden menjabat sebagai wakil presiden.[IT/r]