Pentagon: AS Tidak Membuat Keputusan tentang Postur Militer di Irak dan Afghanistan

US troops in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat belum memutuskan sikap militernya di Irak atau Afghanistan, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan, Selasa (2/2).

"Saya pikir tingkat saat ini di Irak sekitar 2.500 - Saya tidak memiliki perubahan untuk melaporkannya kepada Anda hari ini," kata Kirby.Berkenaan dengan Afghanistan, Kirby mengatakan "tidak ada keputusan postur yang telah dibuat" dan AS tetap berkomitmen pada penyelesaian politik.Trump memulai pengurangan jumlah pasukan di Afghanistan dan Irak menjadi 2.500 tentara masing-masing dalam dua bulan terakhir masa jabatannya.Setelah pembunuhan Qasem Soleimani, seorang perwira militer senior Iran, AS memulai penarikan bertahap dari Irak pada awal 2020.Pembunuhan itu mendorong parlemen Irak untuk menuntut penarikan penuh pasukan AS dari negara mereka, dan menyaksikan AS menarik pasukan dan menyerahkan pangkalan militer kepada rekan-rekan Iraknya selama sebagian besar musim semi, musim panas dan musim gugur tahun 2020.Kampanye untuk mengakhiri "perang tak berujung" Amerika di negara-negara asing adalah salah satu janji utama yang dibuat Trump, dan di akhir masa jabatannya, mantan presiden tersebut menyatakan kebanggaannya menjadi presiden pertama dalam beberapa dekade yang tidak memulai perang.[IT/r]