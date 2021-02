Biden Menandatangani Perintah untuk Membatalkan Kebijakan Imigrasi Trump, Menyatukan Kembali Keluarga Migran

Joe Biden, US President

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah menandatangani tiga perintah eksekutif untuk mengatasi kekhawatiran atas kebijakan imigrasi pemerintahan Trump, termasuk satu untuk menyatukan kembali keluarga migran yang terpisah di perbatasan selatan di bawah kebijakan tanpa toleransi pemerintah sebelumnya.

“Dengan tindakan pertama hari ini, kami akan bekerja untuk menghilangkan rasa malu moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah, tidak secara kiasan, merenggut anak-anak dari pelukan keluarga, ibu, dan ayah mereka di perbatasan tanpa rencana, tidak ada apapun, untuk menyatukan kembali anak-anak yang masih dalam tahanan, dan orang tuanya,” kata Biden di Ruang Oval, Selasa (2/2).Biden mengatakan perintah eksekutif kedua yang dia tanda tangani akan membahas akar penyebab migrasi ke perbatasan selatan AS.Perintah eksekutif ketiga mengarahkan peninjauan penuh terhadap kebijakan imigrasi administrasi Trump, kata Biden.Pada tahun 2018, mantan Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mengadopsi "kebijakan tanpa toleransi" untuk pelanggaran imigrasi yang mengharuskan penuntutan semua rujukan masuk ilegal di perbatasan barat daya, termasuk pelanggaran ringan, terlepas dari apakah migran dewasa itu bersama unit keluarga.Pekan lalu, penjabat Jaksa Agung AS Monty Wilkinson secara resmi menghentikan apa yang disebut kebijakan imigrasi tanpa toleransi.Lebih dari 1.000 keluarga migran dipisahkan pada tahun 2017 berdasarkan kebijakan tersebut.Pada bulan Oktober, media AS melaporkan, mengutip American Civil Liberties Union, bahwa pemerintahan Trump tidak dapat menemukan orang tua dari hampir 600 anak migran dalam tahanan AS.Biden pada hari pertamanya menjabat pada 20 Januari mengambil tindakan eksekutif untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan yang sedang berlangsung dan untuk menangguhkan program Protokol Perlindungan Migran, yang juga dikenal sebagai kebijakan Tetap di Meksiko, sementara timnya meninjau kebijakan pemerintahan Trump. [IT/r]