Utusan UEA: Israel Harus Hentikan Penyitaan Tepi Barat, Bukan F-35 Dari AS, Memotivasi Kesepakatan Perdamaian Israel

IslamTimes - Pemerintahan Trump menggunakan jet tempur generasi kelima sebagai 'wortel' yang menguntungkan untuk membuat Abu Dhabi menandatangani normalisasi kesepakatan hubungan dengan Tel Aviv tahun lalu.

Pekan lalu, Gedung Putih mengonfirmasi telah membekukan sementara beberapa penjualan senjata asing, dan Bloomberg melaporkan pembekuan termasuk F-35 yang ditujukan ke Uni Emirat Arab.Menghentikan rencana Zionis Israel untuk 'menerapkan kedaulatan' ke sebagian besar wilayah Palestina di Tepi Barat adalah motivasi utama dalam keputusan Abu Dhabi untuk menormalkan hubungan dengan Israel, kata Yousef al-Otaiba, duta besar UEA untuk AS."Sebenarnya Abraham Accords adalah tentang mencegah aneksasi. Alasan terjadinya, cara terjadinya, pada saat itu terjadi adalah untuk mencegah aneksasi," kata al-Otaiba pada hari Senin (1/2), saat berpidato di panel virtual tentang kebijakan AS untuk Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, sebuah wadah pemikir yang disponsori AIPAC."Saya melakukan banyak percakapan dengan orang-orang di Gedung Putih sebelum Abraham Accords - mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa aneksasi tidak akan seperti memindahkan Kedutaan, itu tidak akan seperti keputusan Golan," kata duta besar itu, masing-masing mengacu pada keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS di sana, dan pengakuan AS atas wilayah Suriah yang diduduki Israel sebagai bagian dari Israel."Ini akan berdampak sangat negatif di kawasan itu, khususnya pada teman-teman kita di Yordania, pada kita semua yang telah mulai membuka diri dengan Israel," kata utusan itu, mengingat apa yang dia katakan kepada para pejabat AS."Jadi bagi saya - orang yang menegosiasikan kesepakatan ini - ini sebenarnya tentang menghentikan aneksasi dan menyelamatkan solusi dua negara."