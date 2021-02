Pengadilan Internasional Mengklaim Yurisdiksi untuk Mendengarkan Sengketa Iran terhadap Sanksi AS

US - Iran.jpg

IslamTimes - Pengadilan tertinggi PBB untuk sengketa internasional antar negara telah memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus yang diajukan oleh Iran yang menantang sanksi AS terhadap Tehran.

Pada hari Rabu (3/2), panel yang terdiri dari 16 hakim memutuskan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ), juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, memiliki yurisdiksi dalam sengketa tersebut.Kasus terhadap AS pertama kali dibawa ke ICJ pada 2018 oleh Tehran, yang menuduh Washington melanggar perjanjian persahabatan tahun 1955 antara kedua negara ketika pemerintahan Trump memberlakukan sanksi.BACA DI SINI: ringkasan Keputusan #ICJ tentang keberatan awal yang diajukan oleh Amerika Serikat dalam kasus Dugaan Pelanggaran Perjanjian Persahabatan, Hubungan Ekonomi, dan Hak Konsuler tahun 1955 (#Iran v. #USA) https: / /t.co/8b5DivvsHzpic.twitter.com/11StIsBT2r - CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) 3 Februari 2021Sanksi dijatuhkan setelah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, menuduh Teheran telah melanggar komitmennya terhadap perjanjian internasional meskipun pengawas PBB mengatakan negara itu patuh.Washington telah menolak gugatan itu sebagai "tidak berdasar" dan berjanji untuk melawannya. Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyambut baik pembaruan Pengadilan Dunia pada hari Rabu (3/2), menyebutnya sebagai "kemenangan hukum"."Iran selalu menghormati hukum internasional. Waktu yang tepat bagi AS untuk memenuhi kewajiban internasional," tulisnya dalam tweet. @CIJ_ICJ baru saja menolak semua keberatan awal AS dalam kasus yang dibawa oleh Iran atas sanksi AS yang melanggar hukum.Kemenangan sah lainnya bagi Iran setelah Perintah 3 Oktober '18.Iran selalu menghormati hukum internasional sepenuhnya. Waktu yang tepat bagi AS untuk memenuhi kewajiban internasional. - Javad Zarif (@JZarif) 3 Februari 2021Pemerintah Iran mengatakan sanksi tersebut telah menyebabkan kesulitan dan penderitaan, serta menghancurkan jutaan nyawa melalui dampak yang menghancurkan dalam mengamankan pasokan, termasuk ketentuan medis.Pada bulan Agustus, pakar hak asasi PBB menyerukan agar sanksi dicabut karena "pengecualian kemanusiaan [kepada mereka] tidak berhasil."Terlepas dari beberapa dekade permusuhan antara kedua negara, perjanjian persahabatan itu baru diakhiri pada Oktober 2018 oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.Pengadilan PBB mencatat dalam keputusan ringkasannya pada hari Rabu mengenai keberatan AS terhadap kasus Teheran bahwa perjanjian itu masih berlaku ketika keluhan itu diajukan.Pengadilan juga menolak sejumlah keberatan AS lainnya atas kasus tersebut, tetapi keputusan akhir tentang pengajuan Iran bisa memakan waktu beberapa tahun.Selain itu, pengadilan tidak memiliki badan penegakan hukum, dan meskipun keputusannya mengikat, negara-negara termasuk AS dan Iran sebelumnya mengabaikan keputusannya.Washington menarik diri dari yurisdiksi wajib pengadilan pada tahun 1986 setelah memutuskan bahwa AS berhutang reparasi perang Nikaragua karena mendukung contras secara ilegal.Terlepas dari penolakan Washington terhadap yurisdiksi ICJ, putusan Rabu (3/2) menandai kemenangan hukum kedua bagi Iran dalam kasus ini - pada 2018 pengadilan memerintahkan AS untuk meringankan sanksi atas barang-barang kemanusiaan sebagai tindakan darurat.[IT/r]