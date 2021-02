Mengakhiri Kehadiran Militer AS Adalah Tanggapan Terbaik Atas Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes- Selama pertemuan dengan timpalannya yang berkunjung dari Irak Fuad Hussein di Teheran pada hari Rabu, Zarif berterima kasih kepada pemerintah Irak karena mengejar proses peradilan tentang pembunuhan dua komandan anti-teror terkemuka, mengungkapkan harapan hukuman bagi para pelaku dan penyelenggara tindak pidana. bertindak melalui proses hukum.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memuji keputusan pengadilan Irak yang memerintahkan penangkapan mantan presiden AS Donald Trump atas pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan rekan Iraknya Abu Mahdi al-Muhandis, dengan mengatakan mengakhiri kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut akan menjadi tanggapan terbaik untuk tindakan teroris tersebut.Selama pertemuan dengan timpalannya yang berkunjung dari Irak Fuad Hussein di Teheran pada hari Rabu, Zarif berterima kasih kepada pemerintah Irak karena mengejar proses peradilan tentang pembunuhan dua komandan anti-teror terkemuka, mengungkapkan harapan hukuman bagi para pelaku dan penyelenggara tindak pidana. bertindak melalui proses hukum.“Menghentikan kehadiran pasukan AS di kawasan itu akan menjadi respon terbaik atas aksi teroris ini,” tegasnya.(IT/TGM)