Iran: AS Bukan Negara Yang Pantas Menilai Kepatuhan Iran Dengan JCPOA

Misi permanen Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan AS tidak lagi menjadi peserta kesepakatan nuklir 2015 dan karenanya tidak dalam posisi untuk mengomentari kepatuhan Teheran dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.Alireza Miryousefi, juru bicara misi, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Rabu, setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim bahwa Iran masih beberapa bulan lagi untuk dapat menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir.Diplomat tertinggi AS juga menuduh bahwa hanya "hitungan minggu" jika Republik Islam terus mencabut pembatasan dalam perjanjian nuklir, yang secara resmi bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).“Iran masih menjadi anggota peserta #JCPOA, tetapi AS tidak. Bukan terserah AS untuk menilai apakah Iran telah memenuhi kewajibannya, ”tweet Miryousefi.Dia lebih lanjut menekankan bahwa masalah lain selain dari program nuklir Iran bukanlah bagian dari JCPOA, dan sebagai hasilnya, "program rudal pertahanan kami tidak bisa dinegosiasikan."Pada hari Minggu, Blinken mengatakan kepada NBC News bahwa AS bersedia untuk kembali mematuhi JCPOA jika Iran melakukannya dan kemudian bekerja dengan sekutu dan mitra Washington dalam perjanjian "yang lebih lama dan lebih kuat" yang mencakup masalah lain.JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan diratifikasi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.Namun, AS di bawah mantan presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018, mengembalikan sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut, dan menargetkan negara tersebut dengan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum.(IT/TGM)