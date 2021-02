Perjanjian Perpanjangan START Baru antara AS dan Rusia Berlaku, Akan Tetap Berlaku Hingga 5 Februari 2026

New START

IslamTimes - Perjanjian tentang perpanjangan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (New START) mulai berlaku pada 3 Februari, dengan Rusia dan Amerika Serikat bertukar catatan yang relevan, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

“Pada 3 Februari 2021, MFA Rusia dan Kedutaan Besar AS di Moskow bertukar catatan diplomatik mengenai penyelesaian prosedur internal yang diperlukan untuk berlakunya Perjanjian untuk memperpanjang Perjanjian tentang Langkah-langkah untuk Pengurangan Lebih Lanjut dan Pembatasan Senjata Ofensif Strategis sebagai tanggal 8 April 2010 (START Baru). Oleh karena itu, Perjanjian ini mulai berlaku pada hari yang sama", kata kementerian dalam sebuah pernyataan.Kementerian mencatat bahwa" Perjanjian akan tetap berlaku persis seperti yang telah ditandatangani, tanpa amandemen atau penambahan apa pun, hingga 5 Februari 2026 ". "Pembicaraan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Joseph Biden pada 26 Januari 2021 menjadi kunci agar perkembangan ini dapat dilanjutkan," katanya.Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (3/2) bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden membuat langkah pertama untuk memperpanjang Perjanjian Awal Baru dengan Rusia selama lima tahun ke depan."Memperpanjang Perjanjian START Baru memastikan kami memiliki batasan yang dapat diverifikasi pada ICBM Rusia, SLBM, dan pembom berat hingga 5 Februari 2026", kata Blinken.Sebelumnya, Kremlin mengatakan bahwa Putin telah menandatangani dokumen untuk memperpanjang START Baru selama lima tahun.New START mulai berlaku pada 5 Februari 2011.Ditetapkan bahwa masing-masing pihak akan mengurangi persenjataan nuklirnya sehingga dalam tujuh tahun dan di masa depan, jumlah total senjata tidak melebihi 700 rudal balistik antarbenua, rudal balistik di kapal selam dan rudal berat. pembom, serta 1.550 hulu ledak dan 800 peluncur yang dikerahkan dan tidak dikerahkan.START Baru ditetapkan kembali karena sudah kedaluwarsa pada 5 Februari 2021.[IT/r]