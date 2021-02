Mohammad Javad Zarif- Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atas keberatan AS adalah kemenangan lain bagi Republik Islam itu.

Dalam sebuah tweet pada hari Rabu (3/2), Zarif menulis, “@CIJ_ICJ baru saja menolak semua keberatan awal AS dalam kasus yang dibawa oleh Iran atas sanksi AS yang melanggar hukum.Kemenangan resmi lainnya bagi Iran setelah Perintah 3 Oktober '18. Iran selalu menghormati hukum internasional. Waktu yang tepat bagi AS untuk memenuhi kewajiban internasional."[IT/r]