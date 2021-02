NPO Israel Dikabarkan Meminta Penyelidikan AS terhadap Korupsi di Negara Yahudi

Benjamin Netanyahu, Zionis Israeli Prime Minister.jpg

IslamTimes - Perdana menteri Zionis Israel telah menghadapi dakwaan dalam tiga kasus pidana dan telah memperjuangkannya di pengadilan sejak 2019.

Namun, beberapa tuduhan kriminal terhadapnya belum berubah menjadi dakwaan.Sebuah organisasi nirlaba, Movement for Quality Government di Israel, telah menyewa firma hukum Amerika, Miller & Chevalier, untuk membantu mendapatkan status whistleblower di AS, yang memungkinkan entitas yang melaporkan pelanggaran hukum untuk mendapatkan persentase dari dana yang disita pemerintah atas kegiatan ilegal yang terungkap, surat kabar Haaretz melaporkan.Firma hukum yang fokus pada pajak, hukum internasional, dan kejahatan kerah putih ini kabarnya akan membantu NPO berkomunikasi dengan otoritas AS terkait dugaan pelanggaran hukum AS yang menyangkut Zionis Israel.Menurut surat kabar tersebut, pemerintahan yang baik NPO akan menghubungi Internal Revenue Service (IRS) AS dan Securities and Exchange Commission (SEC) atas kasus korupsi yang tidak teridentifikasi di Zionis Israel.Organisasi Zionis Israel tersebut dikabarkan menginginkan pihak berwenang AS untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum AS di negara Yahudi tersebut.Gerakan untuk Pemerintah Kualitas sejauh ini menolak untuk mengomentari laporan Haaretz.Tidak jelas kasus korupsi apa yang NPO ingin Washington selidiki. Hukum Amerika mengizinkan otoritas negara untuk menuntut pelanggaran tertentu atas hukum AS di luar negeri, khususnya terkait dengan korupsi yang mempengaruhi pemerintah asing.Meskipun kurangnya bukti kuat untuk membuat tuduhan, Haaretz menyarankan kasus dugaan NPO yang berusaha untuk diselidiki mungkin terkait dengan apa yang disebut Kasus 3000 terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau klaim dari hubungan yang tidak pantas dengan sepupu Perdana Menteri Israel. Nathan Milikowsky, yang tinggal di AS.Netanyahu saat ini sedang melawan tiga kasus kriminal yang melibatkan tuduhan pelanggaran kepercayaan, penyuapan, dan penipuan.Namun, beberapa tuduhan terhadapnya tidak termasuk dalam dakwaan pada November 2019 oleh Jaksa Agung Mandelblit, yang memprakarsai pertarungan hukum.Netanyahu mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan tersebut.Diantaranya adalah Kasus 3000, yang mengklaim bahwa perdana menteri Israel mengabaikan rekomendasi militer negara dan menjajakan keputusan untuk membeli tiga kapal selam kelas Dolphin dan empat korvet kelas 6 Sa'ar dari Jerman.Tuduhan tersebut mengklaim Netanyahu melakukannya untuk menguntungkan ThyssenKrup dan beberapa orang yang terlibat dalam kesepakatan itu, termasuk sepupu perdana menteri dan pengacara pribadi David Shimron, yang mewakili ThyssenKrup di Zionis Israel.Perdana menteri Zionis Israel juga dituduh memperoleh keuntungan ilegal dari membeli saham perusahaan baja Amerika, Seadrift Coke, dari sepupunya Nathan Milikowsky dengan potongan harga hanya untuk menjualnya dengan keuntungan besar, ketika perusahaan tersebut bergabung dengan korporasi GrafTech International, dimana Milikowsky menjadi sutradara.Kedua kasus tersebut dikecam sebagai bukti korupsi perdana menteri Zionis Israel oleh Gerakan untuk Pemerintah Kualitas, yang telah berusaha untuk membuka penyelidikan kriminal dengan Pengadilan Tinggi Zionis Israel.[IT/r]