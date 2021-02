Ketegangan Mereda: AS Memindahkan Carrier dari Teluk

USS Nimitz deploys to Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Sebagai tanda kemungkinan meredakan ketegangan dengan Iran, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menarik sebuah kapal induk dari Teluk.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Selasa (2/2), kapal induk USS Nimitz telah berlayar dari Komando Sentral militer AS di Timur Tengah ke wilayah Komando Indo-Pasifik.Kirby tidak mengkonfirmasi laporan bahwa Nimitz akan kembali ke Amerika Serikat setelah sekitar sembilan bulan di laut.Tetapi dia mengindikasikan bahwa, setelah pemerintahan Trump meningkatkan kehadiran militer AS di Teluk, pemerintahan Biden tidak melihat untuk mempertahankan kapal induk di sana sebagaimana diperlukan untuk kebutuhan keamanan AS.Kirby menolak untuk membahas penilaian Pentagon saat ini tentang ancaman militer Iran terhadap pangkalan AS atau sekutu Teluk.Namun, dia berkata: "Kami tidak membuat keputusan seperti ini begitu saja."Kirby lebih lanjut menambahkan bahwa Menhan Lloyd Austin "percaya bahwa kami memiliki kehadiran yang kuat di Timur Tengah untuk menanggapi" ancaman apa pun.“Sekjen menyadari gambaran geostrategis yang lebih besar ketika menyetujui perpindahan carrier strike group dari area tanggung jawab Komando Pusat ke wilayah tanggung jawab Indo PACOM,” tandasnya.Kirby tidak akan mengatakan apakah Nimitz akan diganti di wilayah tersebut dalam waktu dekat, mengingat Angkatan Laut AS memiliki jumlah kapal induk yang terbatas."Kami terus memantau ancaman tersebut. Kami terus berupaya untuk menghadapi ancaman itu dengan kemampuan yang tepat," katanya.[IT/r]