Iran Mengatakan Siap Menanggapi Agresi AS Jika Diplomasi Gagal

US vs Iran flags.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Presiden Joe Biden berusaha menjauhkan diri dari Gedung Putih sebelumnya dengan mengejar diplomasi dengan Iran, tetapi kepemimpinan baru AS telah memberi tahu Newsweek bahwa opsi militer tetap ada jika pembicaraan gagal dan konfrontasi muncul.

Seorang pejabat Iran juga mengungkapkan kepada Newsweek harapan negaranya untuk kembali ke diplomasi, tetapi memperingatkan negaranya siap untuk menanggapi serangan apa pun.Bahkan di minggu-minggu pertama pemerintahan Biden, taruhan hubungan Washington-Teheran semakin tinggi. Iran berupaya untuk mempercepat kembalinya AS ke kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang juru bicara kampanye "tekanan maksimum" agresifnya, Ned Price, mengatakan "telah gagal" dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Newsweek."Iran telah mempercepat program nuklirnya dan meningkatkan aktivitas regionalnya," katanya. Alih-alih melanjutkan jalan yang dibuat oleh Trump, Price menjelaskan bahwa Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken melihat negosiasi sebagai cara terbaik untuk memajukan kepentingan AS dan negara-negara yang berpikiran sama."Presiden dan Sekretaris Negara bertekad untuk melanjutkan diplomasi sebagai cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kami," kata Price. "Mengenai detail bagaimana ini dapat dicapai, kami bermaksud untuk berkonsultasi erat dengan kongres, sekutu dan mitra kami."Tetapi jika jalan baru ini harus diakhiri dengan permusuhan, Price mengatakan presiden siap untuk berpindah dari Departemen Luar Negeri ke Pentagon."Bisa dikatakan, Jika Iran memilih mempersempit ruang untuk diplomasi dengan menghadapi Amerika Serikat, tidak ada keraguan dalam pikiran siapa pun bahwa dia akan siap untuk membela pasukan AS dan kepentingan vital, termasuk dengan kekuatan yang sesuai," kata Price."Kami tentu berharap tidak sampai seperti itu, tapi Presiden tidak akan pernah ragu untuk menegakkan tanggung jawabnya sebagai Panglima Tertinggi."Menanggapi komentar Price, juru bicara permanen Iran untuk PBB Alireza Miryousefi mengatakan negaranya menolak konflik semacam itu.Pada saat yang sama, dia mengatakan Republik Islam siap untuk menjawab serangan apa pun — seperti yang ditunjukkan oleh serangan rudal balasan yang menyusul pembunuhan komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Qassem Soleimani tahun lalu."Iran tidak tertarik dengan konfrontasi militer dengan AS," kata Miryousefi kepada Newsweek. "Namun, kami telah membuktikan, termasuk selama pemerintahan AS sebelumnya, bahwa kami bertekad untuk menanggapi dengan tegas setiap tindakan agresi terhadap wilayah dan kepentingan kami."Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengeluarkan tawaran untuk memecahkan kebuntuan yang tampak atas diskusi prospektif antara AS dan Iran.Kedua negara bersikeras bahwa yang lain harus terlebih dahulu kembali mematuhi perjanjian nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).[IT/r]