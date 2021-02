Kapal Perang AS Pertama Di Bawah Biden Berlayar Melalui Selat Taiwan

IslamTimes- Kapal perang Amerika secara berkala melakukan perjalanan seperti itu melalui selat, seringkali mendapat tanggapan marah dari China, yang memiliki kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri.

Sebuah kapal perang Amerika telah melewati Selat Taiwan yang sensitif, yang memisahkan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dari daratan Cina, kata angkatan laut AS, pelayaran provokatif pertama sejak Presiden AS Joe Biden menjabat bulan lalu.Pada hari Kamis, Armada Ketujuh militer AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS John S. McCain (DDG 56)" telah berlayar melalui jalur laut pada hari sebelumnya dalam apa yang diklaim sebagai "rutinitas transit sesuai dengan hukum internasional. "Kapal perang Amerika secara berkala melakukan perjalanan seperti itu melalui selat, seringkali mendapat tanggapan marah dari China, yang memiliki kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri.Di bawah kebijakan “Satu China”, hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu.AS, juga, mengakui kedaulatan China atas pulau itu, tetapi dalam upaya menghina China dan melanggar kebijakan resminya sendiri, Amerika terus-menerus menjual senjata ke pulau itu, melewati Beijing, dan dengan bersemangat mendukung presiden separatisnya Tsai Ing-wen, selain penempatan kapal militer ke Selat Taiwan.(IT/TGM)