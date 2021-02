AS Memperluas Pangkalan Militernya Di Irak Utara

IslamTimes- Seorang perwira intelijen militer Kementerian Pertahanan Irak juga mengatakan kepada New Arab bahwa pengembangan pangkalan Al-Harir termasuk pembangunan tempat perlindungan bawah tanah dan beberapa gudang.

Sumber Irak melaporkan bahwa pasukan AS sedang mengembangkan pangkalan Al-Harir di Irak utara meskipun ada keputusan oleh parlemen Irak untuk mengusir pasukan asing dari negara itu.Koran New Arab melaporkan pada hari Kamis bahwa pasukan AS memperluas pangkalan Al-Harir di wilayah Kurdistan Irak.Laporan tersebut mengutip sumber Irak yang mengatakan bahwa pangkalan Al-Harir telah dikembangkan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan prosesnya telah berlangsung selama sekitar dua bulan.Seorang perwira intelijen militer Kementerian Pertahanan Irak juga mengatakan kepada New Arab bahwa pengembangan pangkalan Al-Harir termasuk pembangunan tempat perlindungan bawah tanah dan beberapa gudang.Perwira tersebut lebih lanjut mencatat pangkalan militer tersebut baru-baru ini menjadi pusat manajemen operasi AS di daerah tetangga Suriah utara, yang dikendalikan oleh milisi Kurdi yang dikenal sebagai Pasukan Demokratik Suriah.Pangkalan Ain al-Assad di provinsi Anbar barat (Irak barat) dan pangkalan Al-Harir di utara Erbil adalah dua pangkalan utama AS di Irak dengan kapasitas 7.000 tentara.The New Arab Newspaper sebelumnya melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS telah mengumumkan pengurangan jumlah pasukan AS di Irak, Namun, Baghdad dan tentara Irak tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi atau menyangkal pernyataan ini, dan hanya mengandalkan Washington dalam hal ini.(IT/TGM)