Austin: Pentagon Akan Meninjau Pengerahan Militer AS di Seluruh Dunia

Army Gen. Lloyd J. Austin III, commander of U.S. Central Command.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Pentagon akan meninjau pengerahan militer AS di seluruh dunia.

Sebelumnya, media AS melaporkan bahwa untuk memutuskan pasukan mana yang akan dikirim ke lokasi lain dan mana yang akan tetap, Pentagon mulai meninjau keputusan mantan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan pasukan di Irak dan Afghanistan."Atas arahan Presiden dan Departemen, karena itu akan melakukan peninjauan postur kekuatan global terhadap jejak, sumber daya, strategi, dan misi militer AS," kata Austin dalam sebuah pernyataan pada Kamis (4/2) malam.Dia menambahkan, peninjauan kehadiran militer AS di luar negeri akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan sekutu."Kami akan berkonsultasi dengan sekutu dan mitra kami saat kami melakukan tinjauan ini," kata Austin.The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahan Biden mungkin merevisi jumlah pasukan di Afghanistan dan Irak, mencatat bahwa revisi tersebut mungkin naik atau turun.Menurut laporan itu, kontingen AS yang tersisa mungkin terlalu kecil untuk melakukan operasi kontra-terorisme dan melatih pasukan lokal.Namun, mengirim lebih banyak pasukan akan "berbahaya secara politik," katanya.Namun, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan sikap militernya di Irak, atau Afghanistan.[IT/r]