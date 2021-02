Ex-Diplomat: Iran Dapat Menarik Keputusan Agama yang Melarang Nukes jika Israel, AS Bertindak Agresif

Iranian nuclear reactor at Arak, Iran.JPG

IslamTimes - Selama wawancara bulan lalu di TV pemerintah Lebanon, mantan diplomat Iran Amir Mousavi mengungkapkan bahwa jika Israel atau AS mengambil langkah "berbahaya", Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dapat membalikkan fatwa atau keputusan agama yang mencegah akuisisi, pengembangan, atau penggunaan senjata nuklir.

Pada 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyatakan bahwa AS akan membalas kembali kepatuhan Iran dengan kesepakatan nuklir tetapi akan mengupayakan kesepakatan yang lebih luas yang juga mencakup program rudal negara itu.Di bawah fatwa 2003, atau keputusan hukum Islam yang tidak mengikat, senjata nuklir dianggap bertentangan dengan Islam.“Sebuah fatwa dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang berkembang. Oleh karena itu, saya percaya bahwa jika Amerika dan Zionis bertindak dengan cara yang berbahaya, fatwa tersebut mungkin berubah,” kata Mousavi dalam wawancara dengan TV Lebanon al-Mayadin, Times of Israel melaporkan.Selama wawancara, Mousavi juga mengklaim bahwa mantan presiden AS Barack Obama "dipaksa untuk menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran" setelah pesawat nir awak Amerika dijatuhkan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) pada tahun 2011 karena "dia berjuang untuk menang hadiah Nobel. ""Iran memegang beberapa kartu penting, yang dapat digunakan untuk memaksa Presiden [Joe] Biden untuk kembali [ke JCPOA] tanpa prasyarat," mencatat bahwa "kepemimpinan Iran tidak terburu-buru," Mousavi juga menambahkan, mengomentari kebangkitan kesepakatan nuklir Iran.“Karena Amerika menunda melaksanakan kewajiban mereka dan mencabut sanksi, Iran akan mengembangkan lebih lanjut kemampuan nuklir dan pertahanannya. Saya percaya bahwa komunitas internasional adalah pihak yang akan kalah dan bukan Iran,” tambah Mousavi.Dalam briefing hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS dan Iran masih "jauh" dari kembali ke kesepakatan nuklir 2015.Price juga menambahkan bahwa Biden telah "sangat jelas" bahwa "jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan [kesepakatan], Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, dan kemudian kami akan menggunakannya sebagai platform untuk membangun sebuah lebih lama dan kesepakatan yang lebih kuat yang juga menangani bidang lain yang menjadi perhatian."Dalam laporan Selasa, Badan Energi Atom Internasional mengungkapkan bahwa Iran terus mempercepat program nuklirnya dalam beberapa pekan terakhir dengan memperkaya uranium dan memasang sentrifugal baru di pabrik bawah tanah Natanz, Reuters melaporkan.Setelah mantan presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, yang terakhir mengumumkan pengurangan bertahap kewajibannya berdasarkan kesepakatan, meninggalkan pembatasan pada penelitian nuklir, sentrifugal, dan tingkat pengayaan uranium.Kementerian Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Senin bahwa Iran tidak berniat untuk membangun senjata nuklir, dengan alasan bahwa jika itu dilakukan, itu akan dilakukan "beberapa waktu lalu".Dia juga mengusulkan agar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dapat "membuat koreografi" pembentukan dialog Iran-AS tentang kembali ke kesepakatan nuklir.[IT/r]