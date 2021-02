Rusia: Saat Kritis Bagi Pemerintahan Biden Untuk Bergabung Kembali Dengan JCPOA

IslamTimes- Diplomat top Rusia menggambarkan JCPOA sebagai "pencapaian diplomasi multilateral" dan "contoh upaya yang perlu dilakukan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat rezim non-proliferasi nuklir."

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan ini adalah "momen kritis" bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk kembali ke kesepakatan nuklir multilateral 2015 yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan utama dunia.Kita mendekati saat-saat kritis.“Kami mengandalkan pemerintah AS, sebagai negara yang merundingkan dan menyelesaikan JCPOA (kesepakatan nuklir, secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama), untuk memutuskan sejauh mana ia dapat kembali ke dokumen internasional yang paling penting, Lavrov mengatakan pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di Moskow pada hari Jumat.Diplomat top Rusia menggambarkan JCPOA sebagai "pencapaian diplomasi multilateral" dan "contoh upaya yang perlu dilakukan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat rezim non-proliferasi nuklir."Lavrov sekali lagi menegaskan komitmen Moskow untuk bekerja dalam kerangka JCPOA untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program energi nuklir Iran.Di bawah kebijakan 'tekanan maksimum' khasnya terhadap Iran, mantan Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan tersebut dan memulihkan sanksi ekonomi yang telah dihapus oleh perjanjian tersebut. AS juga mulai mengancam negara ketiga dengan “sanksi sekunder” jika mereka melanggar larangan Amerika.Trump membatalkan kesepakatan itu meskipun sifatnya multilateral dan fakta bahwa kesepakatan itu telah disahkan sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.(IT/TGM)