Ansarullah: Pembentukan Perdamaian Mungkin Terjadi Jika Agresi, Pengepungan Berakhir

Houthi Ansarullah Yaman mengatakan pembentukan perdamaian di negara yang dilanda perang hanya akan mungkin jika koalisi pimpinan Saudi yang didukung AS mengakhiri serangannya dan pengepungan bersamaan.Gerakan defensif populer membuat pernyataan tersebut melalui juru bicaranya Mohammed Abdul-Salam, yang juga merupakan kepala tim negosiasi Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, saluran televisi Lebanon al-Mayadeen melaporkan.Berbicara pada Kamis malam, pejabat itu mengatakan, "Pembentukan perdamaian di Yaman tergantung pada penghentian agresi dan pembatalan pengepungan."Koalisi tersebut memulai perangnya melawan Yaman pada Maret 2015 untuk memulihkan pejabat favorit Arab Saudi di sana. Para pejabat itu telah meninggalkan negara itu sebelumnya di tengah krisis listrik, menolak untuk tinggal dan bernegosiasi.Puluhan ribu orang Yaman telah tewas dan seluruh negeri nyaris kelaparan selama agresi, yang telah menikmati banyak senjata, logistik, dan dukungan politik dari pihak Washington.Namun, negara yang dilanda kekerasan itu sejauh ini menolak untuk melepaskan operasi pertahanannya dan tunduk pada tuntutan koalisi.“Perlawanan hebat bangsa Yaman telah membuat pilihan agresor untuk agresi dan blokade menjadi kekalahan besar,” kata Abdul-Salam.Dia menggarisbawahi kekuatan rudal pencegah negaranya yang telah berhasil dikerahkan melawan serangan koalisi, menegaskan kembali bahwa Yaman hanya akan berhenti menggunakan senjata jika koalisi mengakhiri perangnya dan pengepungan yang telah diberlakukan secara bersamaan terhadap Yaman.Pernyataan pejabat itu muncul setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan diakhirinya dukungan Washington untuk perang.(IT/TGM)