Pentagon: Keputusan untuk Membeli S-400 'Tidak Konsisten Dengan Komitmen Turki sebagai Sekutu AS dan NATO'

S-400 air defense systems.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat mendesak Turki untuk membuang sistem pertahanan udara S-400 Rusia, kata juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby kepada wartawan.

"Kami mendesak Turki untuk tidak mempertahankan sistem S-400," kata Kirby dalam jumpa pers pada hari Jumat (5/2).Juru bicara tersebut menegaskan kembali posisi Amerika Serikat bahwa S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur generasi kelima F-35 AS serta sistem senjata NATO lainnya: “Turki adalah sekutu NATO yang sudah lama berdiri dan dihargai, tetapi keputusan mereka untuk membeli S-400 tidak konsisten dengan komitmen Turki sebagai sekutu AS dan NATO”.Menurut Kirby, Turki memiliki "banyak peluang selama dekade terakhir untuk membeli sistem pertahanan Patriot dari Amerika Serikat dan malah memilih untuk membeli S-400, yang memberikan pendapatan, akses, dan pengaruh kepada Rusia."Utusan AS untuk Turki David Michael Satterfield mengatakan pada hari Jumat (5/2) bahwa Washington tidak berencana untuk membuat kelompok kerja dengan Ankara untuk menyelesaikan perbedaan atas pembelian pertahanan udara S-400 Rusia.Pada Januari, Turki menyatakan kesiapan untuk membeli paket kedua sistem S-400 Rusia dengan syarat transfer teknologi.Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengklaim pembelian itu "tidak dapat diterima" dan mengatakan tindakan yang lebih keras mungkin diperlukan untuk mencegah kerja sama pertahanan antara kedua negara.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali menyatakan bahwa akuisisi pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak memerlukan izin AS untuk menerima sistem baru tersebut."Saya tidak tahu apa yang akan Biden katakan tetapi bagaimanapun kami tidak akan meminta izin dari siapa pun," kata Erdogan sebelum pelantikan Joe Biden pada 20 Januari.Washington bersikeras bahwa Rusia diduga dapat menggunakan sistem pertahanan udara untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat AS.Sebaliknya, Ankara menyatakan pertahanan udara S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan merusak keamanan aliansi.Erdogan juga mengatakan sebelumnya bahwa sanksi AS terhadap negaranya atas pembelian S-400 menunjukkan rasa tidak hormat Amerika Serikat terhadap sekutu penting NATO.Pada Desember 2020, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Penentang Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).Pembatasan tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya, Ismail Demir.Belakangan, sekarang Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak sanksi yang ada dan menentukan "apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan".Pada Juli 2019, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka menghentikan partisipasi Turki dalam program F-35 atas pembelian sistem S-400.Turki awalnya bermaksud untuk membeli lebih dari 100 jet F-35, tetapi baru membeli 30 pesawat ketika ditangguhkan dari proyek tersebut.[IT/r]