Eks-Kepala Polisi Capitol AS: Persiapan 'Seluruh Komunitas Intel Tampaknya Telah Gagal' Menghadapi Kerusuhan

IslamTimes - Badan intelijen Amerika gagal menilai situasi dan mengantisipasi peristiwa pelanggaran di Washington, DC, pada 6 Januari, Steven Sund, mantan kepala Kepolisian Capitol AS, telah mengklaim.

Pada 6 Januari, ratusan pendukung Trump menyerbu Capitol AS untuk menghentikan Kongres mengesahkan hasil pemilihan presiden 3 November.Serangan itu merenggut nyawa sedikitnya lima orang, juga mengakibatkan kerusakan dan vandalisme yang meluas.Dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, salinannya diperoleh CNN, Sund menuding Biro Investigasi Federal (FBI), Dinas Rahasia AS, serta Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kepolisian Metropolitan DC telah gagal memprediksi "serangan bersenjata" di Capitol."Seluruh komunitas intelijen tampaknya telah melewatkan ini", dia berargumen, merujuk pada situasi di ibu kota AS pada 6 Januari, ketika sejumlah pendukung Presiden AS Donald Trump melanggar Capitol AS dalam upaya untuk mencegah Kongres untuk memberikan sertifikasi kemenangan pemilihan presiden Demokrat Joe Biden.Sund menulis bahwa beberapa menit setelah para perusuh tiba di bagian barat Capitol, jelas baginya bahwa "situasi memburuk dengan cepat" dan bahwa agensinya tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memberikan keamanan yang memadai bagi Capitol tanpa dukungan agensi pihak luar.[IT/r]