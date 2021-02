Mantan Pejabat AS Menyerukan Pemerintahan Biden untuk Bergabung Kembali dalam Kesepakatan Nuklir dengan Iran, Hindari Perang yang Mahal

Joe Biden, US President.jpg

IslamTimes - Meskipun menyatakan minat untuk memulihkan perjanjian nuklir dengan Republik Islam selama kampanye kepresidenan, sejauh ini Biden enggan untuk mengambil langkah pertama ke arah itu, malah menyarankan agar Iran kembali ke kepatuhan terlebih dahulu.

Sekelompok mantan pejabat militer, keamanan nasional, dan diplomatik telah menyusun surat terbuka kepada pemerintahan Biden yang menyerukannya untuk menerapkan setiap upaya untuk segera bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dengan Iran.Kelompok yang terdiri dari 41 mantan pejabat AS itu berpendapat bahwa kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan Republik Islam memperoleh senjata nuklir, meskipun Teheran berulang kali membantah memiliki niat seperti itu.Para penulis surat terbuka itu juga menyinggung keprihatinan yang sebelumnya diungkapkan oleh pemerintah, menyarankan bahwa perjanjian nuklir baru dengan Iran harus membahas program rudal negara itu dan hubungannya dengan berbagai kelompok proxy di Timur Tengah - dua hal yang menjadi perhatian sekutu Washington di wilayah.Tehran menolak kemungkinan program misilnya berada di meja perundingan, tetapi para pejabat yang menyusun surat terbuka percaya bahwa masalah itu masih bisa dinegosiasikan tetapi hanya setelah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA, nama resmi kesepakatan nuklir Iran) dipulihkan."Kami sangat mendukung pemulihan kendala pada program nuklir Iran dengan segera mengembalikan Iran dan Amerika Serikat ke perjanjian nuklir sebagai titik awal untuk negosiasi lebih lanjut untuk mengatasi banyak ancaman yang ditimbulkan oleh Iran," kata penulis surat terbuka itu.Surat terbuka itu mengakui bahwa Teheran menimbulkan "ancaman" tertentu bagi keamanan nasional negara itu, tetapi menekankan bahwa pemulihan kesepakatan nuklir harus menjadi "tujuan terpenting dari kebijakan [AS] Iran".Para penulis menggarisbawahi bahwa pendekatan "tekanan maksimum" Donald Trump terhadap Republik Islam telah "terbukti membawa malapetaka" bagi keamanan AS dan menuduh bahwa hal itu menyebabkan peningkatan serangan terhadap pasukan dan sekutu Amerika di Timur Tengah.Para mantan pejabat AS di balik surat tersebut lebih lanjut menuduh bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran akibat penarikan AS dari JCPOA, pada akhirnya akan menimbulkan perang dengan Teheran.Meskipun penulis surat kepada pemerintahan Biden tidak mempertanyakan kemampuan Washington untuk muncul sebagai pemenang dalam konflik semacam itu, mereka berpendapat bahwa biaya untuk mencapai hasil ini akan sangat besar."Perang dengan Iran akan menjadi bencana yang tak terbantahkan. Meskipun tidak ada pertanyaan bahwa AS akan menang, konflik militer dengan Iran akan menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima bagi Amerika Serikat dan pada akhirnya gagal untuk meningkatkan keamanan nasional AS", kata surat itu.Pemerintahan Biden telah menyatakan minatnya untuk memulihkan JCPOA.Mereka tidak hanya berusaha memasukkan ketentuan tambahan dalam pakta tersebut, khususnya mengenai program rudal balistik Iran, tetapi juga ingin Teheran mengambil langkah pertama dengan kembali mematuhi kesepakatan nuklir.Iran, yang telah meningkatkan produksi bahan bakar nuklir sejak Mei 2019, bersikeras bahwa AS harus mengurangi sanksi terlebih dahulu sejak degradasi perjanjian dimulai dengan penarikannya dari JCPOA pada 2018.[IT/r]