Biden Mempertimbangkan Untuk Mengurangi Tekanan Terhadap Iran Tanpa Mencabut Sanksi

IslamTimes- Beberapa opsi yang diperdebatkan pejabat AS termasuk memberikan dukungan untuk pinjaman Dana Moneter Internasional ke Teheran untuk bantuan virus korona dan mengurangi sanksi yang telah menghalangi bantuan virus korona internasional untuk masuk ke Iran, klaim empat orang yang akrab dengan pemikiran pemerintah.

Pemerintahan Biden dilaporkan sedang mempertimbangkan cara untuk meredakan tekanan keuangan di Iran tanpa mencabut sanksi ekonomi termasuk pada penjualan minyak.Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan cara untuk meredakan tekanan keuangan Iran tanpa mencabut sanksi ekonomi termasuk pada penjualan minyak sebagai langkah untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Donald Trump, Bloomberg melaporkan.Beberapa opsi yang diperdebatkan pejabat AS termasuk memberikan dukungan untuk pinjaman Dana Moneter Internasional ke Teheran untuk bantuan virus korona dan mengurangi sanksi yang telah menghalangi bantuan virus korona internasional untuk masuk ke Iran, klaim empat orang yang akrab dengan pemikiran pemerintah.Presiden Joe Biden juga dapat menandatangani perintah eksekutif yang membalikkan keputusan Trump untuk keluar dari kesepakatan multinasional, menurut laporan itu. Tetapi mengeluarkan keringanan sanksi untuk memungkinkan Iran menjual minyak di pasar internasional saat ini tidak dalam pertimbangan serius.Perlu dicatat bahwa mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS dari Kesepakatan Nuklir dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Republik Islam Iran pada 2018.Kesepakatan 2015, yang secara formal dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis - ditambah Jerman dan UE.(IT/TGM)