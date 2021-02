Kebijakan Gagal Trump Di Suriah Akan Dilanjutkan Oleh Biden

IslamTimes- Selama empat tahun menjabat, mantan presiden Donald Trump berulang kali berjanji untuk memisahkan Amerika Serikat dari konflik di luar negeri. Namun, dia meningkatkan perang di Suriah, meskipun menegaskan bahwa pasukan AS tidak dapat tinggal di negara itu selamanya.

Kebijakan Gagal Trump Di Suriah Akan Dilanjutkan Oleh BidenAmerika Serikat telah terhambat oleh kebijakan yang gagal di Suriah pada dekade terakhir, yang ditandai oleh dukungan militer dan logistik untuk militansi brutal yang telah menghancurkan negara Arab dan didorong oleh keinginan untuk "perubahan rezim."Konflik tersebut telah menewaskan, melukai dan membuat jutaan warga Suriah terlantar dan mendorong seluruh wilayah Timur Tengah ke tepi jurang.Selama empat tahun menjabat, mantan presiden Donald Trump berulang kali berjanji untuk memisahkan Amerika Serikat dari konflik di luar negeri. Namun, dia meningkatkan perang di Suriah, meskipun menegaskan bahwa pasukan AS tidak dapat tinggal di negara itu selamanya.Pengganti Trump, Demokrat Joe Biden, sebaiknya mengubah taktik - menarik ratusan pasukan AS yang saat ini dikerahkan ke Suriah dan mengakhiri dukungan AS untuk militan yang beroperasi melawan Damaskus, yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi yang sebagian besar terdiri dari Pejuang Kurdi.Biden dan timnya hanya mengungkapkan sedikit tentang kebijakan Suriah mereka. Namun, komentar pejabat pemerintah menunjukkan bahwa Amerika Serikat mungkin akan melanjutkan pendekatan yang sama, jika tidak mengambil peran yang lebih aktif dalam konflik tersebut."Sayangnya, saya tidak melihat perubahan dalam kebijakan Amerika terhadap Suriah," kata Edward Corrigan, seorang pengacara dan jurnalis internasional yang berbasis di Kanada, kepada Press TV dalam sebuah wawancara.Corrigan mengatakan AS dan militan sekutunya, termasuk teroris Daesh, jelas telah gagal dalam kampanye mereka untuk menggulingkan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad, terutama setelah Rusia dan Iran meningkatkan dukungan militer dan penasihat mereka untuk Damaskus.(IT/TGM)