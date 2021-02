Dua Pertiga Dari Partai Republik Percaya Biden Bukan Presiden AS Yang Dipilih Secara Sah

IslamTimes- Survei baru-baru ini, yang diluncurkan hampir dua minggu setelah pelantikan Biden pada 20 Januari sebagai presiden, menunjukkan bahwa hanya 33% dari Partai Republik yang menganggap Biden sebagai presiden AS yang dipilih secara sah.

Sekitar dua pertiga dari Partai Republik percaya bahwa Joe Biden tidak terpilih secara sah sebagai presiden AS dalam pemilihan umum 2020 yang disengketakan, menurut sebuah jajak pendapat baru.Survei baru-baru ini, yang diluncurkan hampir dua minggu setelah pelantikan Biden pada 20 Januari sebagai presiden, menunjukkan bahwa hanya 33% dari Partai Republik yang menganggap Biden sebagai presiden AS yang dipilih secara sah.Hasil jajak pendapat, yang dilakukan antara 28 Januari dan 1 Februari oleh Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research dan dirilis pada hari Jumat, menunjukkan bahwa 33% dari Partai Republik mengatakan Biden terpilih secara sah sebagai presiden ke-46 dari Partai Republik. Amerika Serikat sementara 65% mengatakan dia tidak.Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sekitar dua pertiga orang Amerika mengatakan Biden terpilih secara sah, dengan hampir semua Demokrat mengatakan demikian.Mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya memperdebatkan hasil pemilihan presiden AS 2020 selama berbulan-bulan, berdebat tanpa bukti pengadilan yang positif bahwa itu dicuri dan bahwa ada pemungutan suara yang curang di negara-negara bagian penting.Pengadilan menolak tuduhan kecurangan pemilu dalam tuntutan hukum, sementara pejabat pemilu negara bagian dan lokal memverifikasi bahwa tidak ada bukti kecurangan dalam pemilu yang disengketakan.(IT/TGM)