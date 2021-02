Iran Masih Dalam Daftar Musuh AS Di Bawah Biden

IslamTimes- Trio tersebut, tambahnya, terus "berusaha untuk menggulingkan Republik Islam melalui cara lain [selain aksi militer] untuk kembali ke monarki."

Seorang komentator politik mengatakan Amerika Serikat masih menganggap Iran sebagai musuh di bawah pemerintahan Presiden baru Joe Biden, yang tidak mungkin secara radikal mengubah kebijakan negara Iran meskipun berjanji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan pendahulunya.“Sayangnya, Iran masih dalam daftar musuh AS di bawah pemerintahan Biden. Jadi, sementara intervensi militer langsung tidak mungkin, aliansi AS-Saudi-Israel masih ada, ”kata Beau Grosscup, profesor emeritus ilmu politik di California State University, dalam sebuah wawancara dengan Press TV.Trio tersebut, tambahnya, terus "berusaha untuk menggulingkan Republik Islam melalui cara lain [selain aksi militer] untuk kembali ke monarki."Biden telah mengkritik mantan presiden Donald Trump karena menarik AS keluar dari kesepakatan Iran pada 2018 dan mengembalikan sanksi yang dicabut oleh perjanjian itu, berjanji untuk kembali pada kepatuhan, meskipun ada tentangan dari sekutu dekat Washington di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi.Namun, beberapa minggu setelah kepresidenan Biden, tanda-tanda muncul bahwa tim Gedung Putih yang baru tidak berusaha untuk membuat perubahan mendasar apa pun pada kebijakan Iran di Amerika, dan bahwa kesepakatan Iran bukanlah prioritas utama.Menutup mata terhadap fakta bahwa Washington yang pertama kali membatalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, pada hari pertamanya sebagai diplomat tertinggi AS pada akhir Januari, bahwa Washington hanya akan kembali ke perjanjian setelah Teheran melanjutkan komitmen yang telah ditangguhkan sebagai pembalasan atas penarikan AS.Blinken juga berbicara tentang jalan yang panjang sampai verifikasi kepatuhan Teheran dan menyerukan dimasukkannya masalah yang tidak relevan dalam pakta nuklir, termasuk program pertahanan nasional Iran dan aktivitas regionalnya.(IT/TGM)