Trump Tetap Menjadi Figur Ayah Bagi Gerakan Fasis AS

IslamTimes- Hoenig, mantan kandidat Partai Hijau untuk Kongres, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu saat mengomentari jajak pendapat baru yang mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari Partai Republik percaya bahwa Joe Biden tidak terpilih secara sah sebagai presiden AS.

Mantan Presiden AS Donald Trump "tetap menjadi kekuatan yang kuat di dalam Partai Republik dan figur ayah bagi gerakan fasis Amerika," menurut Myles Hoenig, seorang analis dan aktivis politik Amerika.Hoenig, mantan kandidat Partai Hijau untuk Kongres, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu saat mengomentari jajak pendapat baru yang mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari Partai Republik percaya bahwa Joe Biden tidak terpilih secara sah sebagai presiden AS.Survei, yang diluncurkan hampir dua minggu setelah pelantikan Biden pada 20 Januari sebagai presiden, menunjukkan bahwa hanya 33% dari Partai Republik yang menganggap Biden sebagai presiden AS yang dipilih secara sah.Hasil jajak pendapat, yang dilakukan antara 28 Januari dan 1 Februari oleh Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research dan dirilis pada hari Jumat, menunjukkan bahwa 33% dari Partai Republik mengatakan Biden terpilih secara sah sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat. sementara 65% mengatakan tidak.(IT/TGM)