Laporan: Biden Ditetapkan untuk 'Menjauh' dari Israel dan Fokus pada Iran

IslamTimes - Prioritas AS di Timur Tengah akan berubah di bawah Presiden AS Joe Biden, bergeser sedikit dari Zionis Israel ke Iran, The Times of Israel melaporkan.

Pendekatan pemerintahan baru AS dilaporkan akan berbeda dari apa yang dikejar mantan presiden Donald Trump - yaitu, merangkul hubungan dengan Arab Saudi dan Israel.Menurut Aaron David Miller, mantan analis Departemen Luar Negeri Timur Tengah, "dengan Zionis Israel dan Arab Saudi, hubungan yang pada dasarnya diputuskan untuk direhabilitasi oleh Trump setelah Obama, pemerintahan Biden yang siap untuk mengambil jarak yang lebih jauh, meski tidak dalam proporsi simetris. "Demikian pula, masalah Palestina juga tidak akan menjadi prioritas bagi pemerintahan baru, tulis Miller dalam tweet menanggapi janji Departemen Luar Negeri untuk menjaga keamanan Zionis Israel.Miller juga mengatakan bahwa Biden dapat menunggu hingga hasil pemilihan di Zionis Israel - yang keempat dalam dua tahun - di mana ada kemungkinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dapat dipilih."Ini adalah sinyal bahwa cara Trump berurusan dengan Israel tidak seperti biasanya," kata Miller. Selama pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada hari Kamis, Biden berbicara tentang "menghidupkan kembali" aliansi AS, tetapi hubungan dengan Israel tidak disebutkan di antaranya.Selain itu, Biden belum menghubungi Netanyahu melalui percakapan telepon resmi.Berbicara tentang Iran, Miller mengatakan bahwa Washington dapat menandakan bahwa mereka tidak "mengejar Tehran."Biden sebelumnya berjanji hendak mengembalikan Amerika Serikat pada kesepakatan nuklir 2015 dengan Tehran.Trump meninggalkan JCPOA pada 2018, menerapkan kembali sanksi keras terhadap Tehran sebagai bagian dari "kampanye tekanan maksimum."Pada hari Sabtu (6/1), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa Washington tidak punya banyak waktu untuk mengambil langkah positif untuk bergabung kembali dengan JCPOA.Pada saat yang sama, menteri mencatat bahwa dia melihat tidak perlu melakukan pembicaraan langsung antara Iran dan AS untuk membahas masalah tersebut.Zarif juga mengesampingkan revisi apa pun pada kesepakatan awal - seperti yang disarankan Biden untuk memperluas perjanjian - dan bersikeras bahwa Washington menghapus sanksi terlebih dahulu.Menanggapi pembunuhan fisikawan nuklir Mohsen Fakhrizadeh, Iran telah mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya menjadi 20 persen dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya.Pada bulan Januari, Teheran mulai mengerjakan produksi logam uranium.Biden juga mengumumkan pada hari Kamis bahwa Amerika Serikat menghentikan semua dukungan untuk operasi ofensif yang dipimpin Saudi di Yaman, tetapi akan terus mempertahankan sekutunya dari ancaman lain.Dia menyatakan, bagaimanapun, bahwa Arab Saudi "tetap menjadi mitra dalam memerangi teror di wilayah tersebut."[IT/r]