Zarif: AS Harus Memastikan Tindakan Trump Tidak Akan Terulang 

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa AS harus menjamin bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintahan Trump tidak akan terulang.Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu, Mohammad Javad Zarif mencatat bahwa AS harus memberikan jaminan bahwa tindakan yang diambil oleh mantan pemerintah AS yang melanggar kesepakatan nuklir tidak akan terulang kembali."21 Februari adalah tenggat waktu Iran untuk mematuhi Protokol Tambahan dalam Kesepakatan Nuklir," tegasnya.Zarif menambahkan bahwa tidak mengikuti Protokol Tambahan tidak berarti kesepakatan nuklir tidak dapat dihidupkan kembali.Menteri luar negeri Iran menekankan bahwa Iran tidak pernah menarik diri dari Kesepakatan Nuklir dan hanya mengurangi sebagian dari kewajibannya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah mengadakan pembicaraan tentang JCPOA lagi karena kesepakatan itu sudah dinegosiasikan.Perlu dicatat bahwa mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS dari Kesepakatan Nuklir dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Republik Islam Iran pada 2018.Kesepakatan 2015, yang lebih secara formal dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis - plus Jerman dan Uni Eropa.Teheran, sebagai tanggapan, mengurangi komitmen pada kesepakatan untuk menciptakan keseimbangan, meminta pihak lain untuk melindungi kepentingan ekonominya berdasarkan kesepakatan tersebut.(IT/TGM)