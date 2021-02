Iran Akan Membalikkan Langkah Nuklir Hanya Jika AS Mencabut Sanksi Terlebih Dahulu

IslamTimes- Ayatollah Khamenei membuat pernyataan di Teheran pada hari Minggu selama pertemuan dengan komandan, pilot, dan anggota staf Angkatan Udara Republik Islam Iran (IRIAF).

Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei mengatakan Iran akan menelusuri kembali tindakan penanggulangan nuklirnya setelah Amerika Serikat mencabut sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi oleh Teheran."Iran akan kembali ke kewajiban JCOPA setelah AS sepenuhnya mencabut sanksi dalam tindakan dan tidak dalam kata-kata atau hanya di atas kertas, dan setelah keringanan sanksi diverifikasi oleh Iran," kata Ayatollah Khamenei, mengacu pada singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action. , nama resmi perjanjian nuklir penting yang ditandatangani Iran dengan kelompok negara P5 +1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - di Wina pada 2015.Ayatollah Khamenei membuat pernyataan di Teheran pada hari Minggu selama pertemuan dengan komandan, pilot, dan anggota staf Angkatan Udara Republik Islam Iran (IRIAF).Pertemuan itu diadakan untuk memperingati perkembangan bersejarah yang terjadi beberapa hari sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran 1979 yang menggulingkan bekas rezim Pahlavi yang didukung AS. Peristiwa itu memperlihatkan Homafaran, perwira angkatan udara Pahlavi, melepaskan diri dari rezim monarki dan berjanji setia kepada almarhum pendiri Republik Islam, Imam Khomeini.Di bawah kebijakan "tekanan maksimum" khasnya terhadap Iran, mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari JCPOA dan memulihkan sanksi ekonomi yang telah dihapus oleh kesepakatan itu. AS juga mulai mengancam negara ketiga dengan “sanksi sekunder” jika mereka melanggar larangan Amerika.Pengabaian Trump atas perjanjian multilateral adalah ilegal menurut hukum internasional karena JCPOA telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk Resolusi 2231.Iran tetap sepenuhnya mematuhi kesepakatan itu selama satu tahun penuh, tetapi karena pihak-pihak Eropa yang tersisa gagal memenuhi akhir kesepakatan mereka, Teheran mulai pada Mei 2019 untuk mengurangi komitmen JCPOA dalam beberapa langkah di bawah Pasal 26 dan 36 dari perjanjian yang mencakup Teheran.(IT/TGM)