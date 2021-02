Analis: Biden Hanya Memiliki 'Sedikit Kelonggaran' dalam Berurusan dengan China

Presiden AS-China (PressTV).

Islam Times - Presiden AS Joe Biden memproyeksikan kebijakan lebih keras di China daripada perkiraan banyak orang, berjanji mengatasi tantangan yang ditimbulkan Beijing terhadap "nilai-nilai kemakmuran, keamanan dan demokrasi" Amerika. Namun, para ahli mengatakan pemerintahan baru memiliki "sedikit kelonggaran" dalam berurusan dengan China, yang diperkirakan akan melampaui Amerika Serikat menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Hubungan AS dengan China menjadi semakin tegang selama kepresidenan Donald Trump, yang memilih konfrontasi terbuka dengan Beijing, melancarkan perang perdagangan yang merusak dan memperdalam hubungan Amerika dengan pemerintahan Taiwan. Sejauh ini, Biden tampaknya melanjutkan pendekatan yang sama."Pemerintahan Biden yang baru terjebak dalam situasi sulit terkait hubungan dengan China," kata Dennis Etler, analis politik dan profesor antropologi di Cabrillo College di Aptos, California, dalam sebuah wawancara dengan Press TV.“Kebijakan garis keras Trump terhadap Beijing kontraproduktif dan tidak membuahkan hasil yang dijanjikan. Perang perdagangan menjadi bumerang dan tanggapan yang tidak tepat dari pemerintahan Trump terhadap tantangan pandemi COVID-19, ditambah dengan pertahanan efektif oleh Beijing, telah menempatkan China pada posisi yang jauh lebih kuat daripada saingannya,” katanya.Sementara ekonomi AS terus melemah, lanjut Etler, China telah kembali normal dan kembali ke jalur yang meningkat. UE, yang masih terperangkap dalam pandemi dan penurunan ekonomi, melihat China yang sedang pulih sebagai pasar yang jauh lebih menarik untuk barang dan investasi daripada AS yang sedang kesulitan.Beijing menyalahkan AS atas memburuknya hubungan bilateral dan meminta pemerintahan Biden untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan bekerja sama dengan China untuk mempromosikan "perkembangan yang sehat dan stabil dari hubungan China-AS dengan menjunjung tinggi semangat non-konflik, non- konfrontasi, saling menghormati, dan kerja sama yang saling menguntungkan."Ada perjanjian bipartisan di Washington bahwa China sekarang adalah musuh strategis nomor satu Amerika Serikat, jadi hampir tidak ada kemungkinan Biden akan memutar balik waktu dan memulihkan kebijakan lama. Gedung Putih telah mengisyaratkan ingin melihat kompromi dari Beijing terlebih dahulu, tetapi China memiliki prioritas kebijakan sendiri, baik di dalam maupun luar negeri, dan tidak akan mengubahnya hanya karena perkataan Biden."Biden dan kebijakan luar negeri serta tim keamanan nasionalnya, bagaimanapun, terjebak dalam waktu yang tidak tepat dan masih melihat diri mereka sebagai pemimpin koalisi yang bersedia dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan hegemoni global AS, ancaman utama yang sekarang diidentifikasi adalah China," lanjutnya.Dia menunjukkan bahwa dalam banyak hal, Biden mewarisi kebijakan China garis keras Trump, terutama dalam konfrontasi militer. Sekarang setelah Demokrat mengendalikan semua tuas kekuasaan di Washington, mereka harus menunjukkan bahwa mereka keras terhadap China untuk meredakan kritik dari sayap kanan.Biden mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS, yang kutipannya ditayangkan pada hari Minggu, bahwa dia tidak akan menghadapi China seperti yang dilakukan Trump.Dalam sebuah langkah yang membuat Beijing murka pada hari Kamis, pemerintah AS yang baru mengirim kapal perusak berpeluru kendali USS John S. McCain melalui Selat Taiwan yang sensitif secara strategis.Beijing mengutuk tindakan itu, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan trik lama "manipulasi campuran" situasi untuk sengaja menciptakan ketegangan di wilayah tersebut.Etler mengatakan, "Salah satu cara untuk menunjukkan penentangan terhadap China adalah dengan terlibat dalam pertempuran diplomasi kapal perang dengan menunjukkan bendera di Selat Taiwan dan Laut China Selatan."“Saat ini, Biden hanya memiliki sedikit kelonggaran dalam berurusan dengan China. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, adalah kepentingan ekonomi AS untuk mencari akomodasi dengan China dan mengeluarkan energinya untuk menata rumahnya sendiri sebelum pergi untuk melakukan beberapa petualangan asing yang naas dan malapetaka," simpulnya.[IT/AR]