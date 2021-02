Konvoi yang Membawa Perbekalan untuk Pasukan AS di Irak Diserang

US Military Convoy Comes under Attack in Southern Iraq.jpg

IslamTimes - Sebuah konvoi logistik yang membawa pasokan untuk koalisi pimpinan AS di Irak telah diserang dalam serangan alat peledak improvisasi (IED) sekitar 80 km selatan Baghdad, saluran televisi Lebanon al-Mayadin melaporkan, mengutip sumber "yang dekat dengan pasukan perlawanan Irak. . "

Pemerintahan Biden telah meminta Pentagon untuk meninjau menit-menit terakhir mantan Presiden Donald Trump mengurangi jumlah pasukan di Irak dan Afghanistan menjadi 2.500 personel per negara.Akhir bulan lalu, media Suriah melaporkan bahwa pasukan AS yang ditempatkan secara ilegal di negara yang dilanda perang itu telah mulai membangun pangkalan lain di timur negara itu.Alat peledak itu dilaporkan meledak di sebuah jalan di daerah al-Musayyib, sebuah kota mayoritas Syiah yang menyaksikan pertempuran sengit antara pasukan AS dan milisi lokal setelah invasi AS tahun 2003.Al-Alam News Network, saluran berita Arab yang menyiarkan dari Iran, mengatakan sumber keamanan Irak telah mengkonfirmasi bahwa serangan itu terjadi pada Sabtu (6/2) malam.Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan konvoi, atau cedera atau korban jiwa.Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Pasukan AS di Irak tidak memberikan kabar apakah ada serangan yang terjadi.Pemerintahan Biden telah ditekan untuk membalikkan arah pada langkah Trump untuk secara dramatis mengurangi jumlah pasukan AS di beberapa teater, baru-baru ini membatalkan rencana untuk menarik pasukan NATO sepenuhnya dari Afghanistan pada Mei 2021, dan mengumumkan "tinjauan postur kekuatan" dari "jejak militer AS. , sumber daya, strategi, dan misi ”di seluruh dunia.[IT/r]